Архангелогородка, мечтавшая об отдыхе в Абхазии, нарвалась на жуликов

В полицию Архангельска с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. Она сообщила, что при планировании отпуска в Абхазии, нашла в интернете сайт по бронированию жилья и позвонила по указанному номеру телефона. На звонок ответила девушка, представилась администратором отеля и предложила оформить путевку с 20% скидкой.

Заявительница согласилась, и на ее электронную почту был выслан договор о предоставлении туристических услуг и реквизиты счета, на который необходимо было перевести денежные средства. Женщина, не задумываясь, перечислила на указанный банковский счет более 43 тысяч рублей.

На следующий день архангелогородка решила узнать больше информации о понравившемся отеле и, достаточно нашла быстро в интернете сведения о том, что сайт, на котором она бронировала жилье, является сайтом-двойником. С его помощью мошенники обманывают туристов.

Позвонив по номеру телефона, указанному на настоящем интернет-портале отеля, заявительница выяснила, что никаких заявок на бронирование номера от ее имени не поступало. Женщина обратилась с заявлением в органы внутренних дел.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости быть бдительными! При бронировании туров, приобретении туристических путевок, покупке авиа– и железнодорожных билетов пользуйтесь услугами проверенных фирм, не осуществляйте переводы незнакомым лицам. Проверяйте размещенные в социальных сетях сведения в надежных источниках. Помните, мошенники могут создавать сайты, которые копируют интерфейс официального интернет-источника. Как правило, такие ресурсы незначительно отличаются названием в адресной строке, на один-два символа. Перед покупкой следует проверить интернет-ресурс – понять, что перед вами сайт, созданный мошенниками, можно по комментариям пользователей, дате создания сайта и другим признакам. Кроме того, банковские реквизиты, направленные вам для перечисления денежных средств, можно проверить с помощью специальной услуги официального сайта Федеральной налоговой службы России.