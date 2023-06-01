Шаловливая архангелогородка сняла случайного знакомого за интимным делом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней жительницы областного центра, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

По версии следствия, весной текущего года подозреваемая нарушила неприкосновенность частной жизни 26-летнего мужчины, произведя его видеосъемку, когда он находился в состоянии алкогольного опьянения в обнаженном виде, после чего отправила видео в общий чат в социальной сети, с которым ознакомились пользователи.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, причин и условий, способствовавших совершению несовершеннолетней противозаконных действий.

Подозреваемая признала свою вину и пояснила следователю, что на улице познакомилась с нетрезвым мужчиной, который пригласил ее к себе в гости. После совместного употребления спиртных напитков она произвела его видеосъемку в туалете и отравила видео своим знакомым.

Следствие ведет следственный отдел по Исакогорскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Уголовный кодекс РФ за нарушение неприкосновенности частной жизни предусматривает наказание от штрафа до 2 лет лишения свободы.