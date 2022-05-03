Жительница Котласа залезла в чужую интимную жизнь и разместила увиденное в Интернете

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 45-летней жительницы города Котласа, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).
По версии следствия, в период с августа 2021 по май 2022 года подозреваемая разместила на странице в социальной сети фотографии и видеозаписи интимного характера своего знакомого, вследствие чего нарушила неприкосновенность частной жизни мужчины.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, допрашиваются свидетели.
Подозреваемая свою вину не признала. Она пояснила следователю, что поссорилась со своим знакомым, поэтому разместила его интимные фотографии и видеозаписи.
Следствие ведет Котласский межрайонный следственный отдел.
Уголовный кодекс РФ за нарушение неприкосновенности частной жизни предусматривает наказание от штрафа до 2 лет лишения свободы.