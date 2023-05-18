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Обиженный архангелогородец раскрыл интимные тайны бывшей пассии

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).  

По версии следствия, подозреваемый из личной неприязни к сожительнице произвел ее фотосъемку спящей в полуобнаженном виде, после чего разместил на своей странице в социальной сети ее интимную фотографию, с которой ознакомились пользователи, нарушив неприкосновенность частной жизни женщины.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, допрашиваются свидетели.

Подозреваемый пояснил следователю, что был нетрезв, поэтому ошибочно выставил фотографию бывшей сожительницы в свободном доступе.  

Следствие ведет следственный отдел по округу Варавино-Фактория города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

Уголовный кодекс РФ за нарушение неприкосновенности частной жизни предусматривает наказание от штрафа до 2 лет лишения свободы.

(кадр из к/ф «Бриллиантовая рука»)

 

10 июль 08:52 | : Скандалы

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