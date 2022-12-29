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В Архангельске вынесены мягкие приговоры двум топ-чиновникам областного правительства

В Поморье продолжается неделя громких приговоров. На этот раз мягких - наблюдатели пророчили близкому соратнику экс-губернатора Орлова Шестакову реальный срок с отбытием в исправительной колонии.

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал  бывших заместителя Председателя правительства Архангельской области Андрея Шестакова и министра строительства и архитектуры региона Михаила Яковлева виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УКРФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как установлено судом, экс-чиновники с апреля по август 2019 г., использовав свои служебные полномочия, совершили действия, направленные на расторжение государственного контракта, заключенного по результатам проведения открытого конкурса по объекту «Корректировка проектной документации объекта «Лечебно-диагностический корпус ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» с ценой 5,5 млн. руб. и проведение нового конкурса с обеспечением победы коммерческой организации, с которой заключен государственный контракт на сумму 10,2 млн. руб.

В результате указанных действий, совершенных в интересах знакомого бывшего заместителя председателя правительства Архангельской области, действующего в интересах этой коммерческой организации, бюджету Архангельской области причинен ущерб в сумме 4,7 млн. руб., а подрядчику, с которым расторгли контракт, – в сумме 115 607,29 руб. 

Приговором суда признавшему вину и частично возместившему ущерб экс-министру строительства и архитектуры области назначено наказание в виде 200 тысяч штрафа.

Отрицавшему свою причастность к содеянному бывшему заместителю Председателя правительства Архангельской области назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, которое в соответствии  с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ заменено на принудительные работы на срок 2 года 6 месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Кроме того, экс-чиновнику назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать государственные должности субъекта Российской Федерации и должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на срок 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области. 

25 январь 11:02 | : Происшествия

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