Мошенники из архангельской Госинспекции труда отделались крупными штрафами

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал бывших руководителя и начальника отдела финансово-хозяйственного обеспечения, технической защиты информации, кадров и делопроизводства Государственной инспекции труда в Архангельской области и НАО виновными в совершении мошенничества в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст.159, ч. 1 ст. 285 УК РФ). Этим же приговором за совершение мошенничества осуждена индивидуальный предприниматель (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

В судебном заседании установлено, что в период с 2019 по 2021 год осужденные заключили государственные контракты для нужд Инспекции труда, которые не намеревались исполнять, а переведенные Инспекцией денежные средства обналичивались индивидуальным предпринимателем, передавались должностным лицам Инспекции и расходовались ими по своему усмотрению.

Кроме того, бывшие руководитель и начальник отдела Инспекции труда в этот период начисляли нескольким другим сотрудникам завышенные премии и необоснованно выплачивали материальную помощь, из которых в последующем указанные работники часть денежных средств обналичивали и передавали им, а те, в свою очередь, тратили бюджетные денежные средства на свои нужды.

Приговором суда бывшему руководителю Государственной инспекции труда в Архангельской области и НАО назначено наказание в виде штрафа размером 200 тыс. рублей, начальнику отдела финансово-хозяйственного обеспечения, технической защиты информации, кадров и делопроизводства 300 тыс. рублей штрафа, каждой с лишением классных чинов и права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на два и три года соответственно, индивидуальному предпринимателю – 300 тысяч рублей штрафа.

Судом в пользу Федеральной службы по труду и занятости в счет возмещения материального ущерба, причинённого преступлениями, с осуждённых солидарно взыскано более 3 млн рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.