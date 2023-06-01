Котласский ревнивец пытался приморить супругу обухом топора

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу принято к производству уголовное дело, возбужденное отделом дознания, в отношении 36-летнего жителя города Котласа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 29 мая 2023 года днем в беседке у дома по улице Франко в городе Котласе подозреваемый из личной неприязни, возникшей в ходе конфликта на почве ревности, нанес обухом топора два удара по голове 32-летней супруге. Потерпевшей удалось убежать и обратиться за медицинской помощью, благодаря чему она осталась жива.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначена судебно-медицинская экспертиза. Изъято орудие преступления.

В ходе допроса подозреваемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что в порыве гнева вооружился топором, так как супруга дала повод для ревности.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.