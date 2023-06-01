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Котласский ревнивец пытался приморить супругу обухом топора

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу принято к производству уголовное дело, возбужденное отделом дознания, в отношении 36-летнего жителя города Котласа, подозреваемого  в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство). 

По версии следствия,  29 мая 2023 года  днем в беседке у дома по улице Франко в городе Котласе подозреваемый из личной неприязни, возникшей в ходе конфликта на почве ревности, нанес обухом топора два удара по голове 32-летней супруге. Потерпевшей удалось убежать и обратиться за медицинской помощью, благодаря чему она осталась жива.  

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначена судебно-медицинская экспертиза. Изъято орудие преступления. 

В ходе допроса подозреваемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что в порыве гнева вооружился топором, так как супруга дала повод для ревности. 

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

13 июль 08:49 | : Происшествия

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