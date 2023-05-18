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Жительница Онеги порешила гражданского супруга-абьюзера

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 45-летней жительницы города Онеги, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 8 июля 2023 года днем по месту жительства на улице Привокзальная в городе Онеге в ходе возникшей ссоры подозреваемая причинила смертельное ножевое ранение груди ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности 41-летнему сожителю. 

В ходе допроса подозреваемая признала свою вину и пояснила следователю, что ранее сожитель судим за преступления против собственности и ее истязание. После освобождения из мест лишения свободы они снова стали проживать вместе, и он продолжил применять к ней физическую силу. В ходе застолья они поссорились, она решила, что он может ее избить, поэтому ударила его ножом. Затем обратилась к фельдшеру, которая констатировала смерть сожителя. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.  Производятся допросы, назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стружу. 

Дело принято к производству следственным отделом по городу Онега Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

(фото с https://orbsteppe.ru/zhitelnicza-novotroiczka-vonzila-nozh-v-grud-vozlyublennomu-vo-vremya-ssory/) 

10 июль 10:35 | : Происшествия

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