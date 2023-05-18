Жительница Онеги порешила гражданского супруга-абьюзера

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 45-летней жительницы города Онеги, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 8 июля 2023 года днем по месту жительства на улице Привокзальная в городе Онеге в ходе возникшей ссоры подозреваемая причинила смертельное ножевое ранение груди ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности 41-летнему сожителю.

В ходе допроса подозреваемая признала свою вину и пояснила следователю, что ранее сожитель судим за преступления против собственности и ее истязание. После освобождения из мест лишения свободы они снова стали проживать вместе, и он продолжил применять к ней физическую силу. В ходе застолья они поссорились, она решила, что он может ее избить, поэтому ударила его ножом. Затем обратилась к фельдшеру, которая констатировала смерть сожителя.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Производятся допросы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стружу.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Онега Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.