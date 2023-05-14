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Житель Северодвинска обманул доверие женщины на кругленькую сумму

Прокуратура г. Северодвинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города, обвиняемого  по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159, ч. 1 ст. 303 УК РФ (покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданина, фальсификация доказательств по гражданскому делу).

Установлено, что обвиняемый 16.02.2015 заключил с потерпевшей беспроцентный договор займа, по которому передал ей денежные средства в сумме 5 000 рублей. Потерпевшая возвратила взятые в долг деньги в установленный договором срок.

Обвиняемый, воспользовавшись доверием женщины, зная об отсутствии у нее второго экземпляра договора займа, внес в него заведомо ложные сведения, увеличив сумму задолженности до 43 600 рублей, а затем предъявил сфальсифицированный договор мировому судье, получив судебный приказ о взыскании с потерпевшей якобы не возвращенного долга.

По причине отмены судебного приказа, 13.07.2022 обвиняемый предъявил в Северодвинский городской суд сфальсифицированный договор и на данном основании взыскал с потерпевшей задолженность, а также неустойку на общую сумму 130 800 рублей.

Ранее вынесенным приговором Северодвинского городского суда обвиняемый уже признан виновным в совершении аналогичных преступлений в отношении иных потерпевших.

Обвиняемый от дачи показаний по существу содеянного отказался. 

Уголовное дело будет рассмотрено по существу Северодвинским городским судом. 

22 июнь 09:26 | : Происшествия

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