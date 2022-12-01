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В Архангельске задержан домушник в поисках ночлега

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 33-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) и п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). 

По версии следствия, 27 августа 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решив переночевать, через открытое кухонное окно проник в частный дом, расположенный на улице Октябрьская в городе Архангельске.  Покидая чужую квартиру, обвиняемый похитил денежные средства в сумме 12 тысяч рублей, а также телефон, бытовую технику и личные вещи потерпевшей. С похищенным имуществом на общую сумму 66 тысяч рублей скрылся, распорядившись им по своему усмотрению.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что, переночевав в чужом доме, решил похитить чужое имущество. Вещи вынес в бауле, который нашел в доме. Украденные денежные средства потратил на личные нужды, а остальное имущество потерпевшей выдал сотрудникам полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

27 декабрь 11:55 | : Происшествия

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