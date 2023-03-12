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В Архангельской области обезврежена банда молодых грабителей

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее судимых за преступления против собственности четверых жителей Архангельской области в возрасте от 21 до 27 лет. Они, в зависимости от роли и степени участия каждого, обвиняются в совершении 22 преступлений, предусмотренных ст. 158.1, ч.1 ст. 158,  п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ (мелкие хищения чужого имущества и кражи, в том числе совершенные группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабежи и покушение на грабеж) и ч.1 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Следствием установлено, что осенью 2022 года обвиняемые, действуя как по одному, так и группой лиц по предварительному сговору, неоднократно совершали хищения из магазинов кофе, шоколада и спиртных напитков. При этом если сотрудники магазина обнаруживали их противоправные действия, они предпринимали попытку скрыться с похищенным. После одного из хищений кофе охранник магазина догнал обвиняемых на улице. Один из подследственных ударил охранника кулаком в лицо и бросил того на землю, причинив потерпевшему закрытую травму лица, которая расценивается как вред здоровью средней тяжести.

В ходе допроса обвиняемые признали свою вину и пояснили следователю, что похищенные напитки и продукты употребили по их прямому назначению. В части применения насилия к охраннику магазина обвиняемый указал, что на улице к нему подошёл ранее незнакомый мужчина, который стал предъявлять претензии, поэтому он его ударил.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://kubnews.ru/) 

17 апрель 08:52 | : Происшествия

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