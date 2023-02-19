Житель Новодвинска отправился в колонию за торговлю "веселыми" грибочками

Вступил в законную силу приговор Новодвинского городского суда от 19.01.2023, которым 31-летний ранее судимый, безработный местный житель признан виновным по п. «б» ч. 2 ст. 2281 и ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконный сбыт растений и их частей, содержащих наркотические средство, а также незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотическое средство).

Установлено, что мужчина в период с июня по июль 2022 г. с использованием сети «Интернет» приобрел необходимые для культивирования галлюциногенных грибов, являющихся наркотикосодержащими растениями, компоненты и емкости, по месту жительства в г. Новодвинске создал условия для биологического созревания грибов.

Осуществив посев и выращивание указанных наркотикосодержащих растений, в дальнейшем разместил сведения об их продаже в социальной сети, однако его преступные действия были пресечены сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Растения из незаконного оборота изъяты. Их количество является крупным размером.

В судебном заседании подсудимый свою вину в инкриминируемых ему деяниях признал полностью.

Приговором суда с учетом данных о личности и предыдущей судимости ему назначено наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с ограничением свободы на срок 6 месяцев.

Апелляционную жалобу стороны защиты о несправедливости назначенного наказания судебная коллегия по уголовным делам Архангельской областного суда оставила без удовлетворения, приговор – без изменения.