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Житель Новодвинска отправился в колонию за торговлю "веселыми" грибочками

Вступил в законную силу приговор Новодвинского городского суда от 19.01.2023, которым 31-летний ранее судимый, безработный местный житель признан виновным по п. «б» ч. 2 ст. 2281 и ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконный сбыт растений и их частей, содержащих наркотические средство, а также незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотическое средство).

Установлено, что мужчина в период с июня по июль 2022 г. с использованием сети «Интернет» приобрел необходимые для культивирования галлюциногенных грибов, являющихся наркотикосодержащими растениями,  компоненты и емкости, по месту жительства в г. Новодвинске создал условия для биологического созревания грибов. 

Осуществив посев и выращивание указанных наркотикосодержащих растений, в дальнейшем разместил сведения об их продаже в социальной сети, однако его преступные действия были пресечены сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

Растения из незаконного оборота изъяты. Их количество является крупным размером.   

В судебном заседании подсудимый свою вину в инкриминируемых ему деяниях признал полностью.

Приговором суда с учетом данных о личности и предыдущей судимости ему назначено наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с ограничением свободы на срок 6 месяцев.

Апелляционную жалобу стороны защиты о несправедливости назначенного наказания судебная коллегия по уголовным делам Архангельской областного суда оставила без удовлетворения, приговор – без изменения.

 

10 май 14:49 | : Происшествия

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