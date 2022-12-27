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Житель Архангельска устроил в квартире жены наркотическую плантацию

Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Архангельска, обвиняемого в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств гашиш, каннабис и растений конопля, содержащих наркотические средства в крупных размерах (ч.2 ст. 228 УК РФ).

Установлено, что 38-летний обвиняемый в период с ноября 2021 г. по май 2022 г. в пустующей квартире, находящейся в собственности его жены, выращивал наркотикосодержащие растения, при этом хвастаясь и показывая друзьям свою «наркотическую плантацию». Полученные наркотические средства мужчина употреблял в этой же квартире.   

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 26.05.2022 наркотические средства и растения общей массой более 16 кг изъяты из незаконного оборота, а подозреваемый задержан. 

Свою вину в совершении преступлений обвиняемый признал полностью.

Незаконное хранение наркотических средств, инкриминируемое обвиняемому, относится к категории тяжких преступлений. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

03 февраль 09:05 | : Происшествия

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