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В Мезенском районе обнаружена еще одна жертва продуктов горения

26 декабря 2022 года днем в квартире деревянного дома в поселке Каменка Мезенского района произошло возгорание. После локализации пожара обнаружено тело 83-летнего жильца указанной квартиры. Предварительная причина его смерти - отравление продуктами горения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

Рассматривается версия, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем погибшего при топке печи. 

Ежегодно с наступлением холодов увеличивается количество происшествий,  связанных с гибелью людей в результате бытовых пожаров. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых домах и квартирах происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и отопительных систем, печного отопления, перегружающих электросети, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких!

27 декабрь 10:29 | : Происшествия

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