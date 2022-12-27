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Житель Архангельска погиб во время пожара в деревянном доме

Вчера ночью в частном деревянном доме, расположенном на улице Маймаксанская в городе Архангельске, произошло возгорание. В ходе разбора завалов сотрудниками пожарной части обнаружено тело 69-летнего мужчины. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

Очаг возгорания находился внутри дома. Одна из рассматриваемых версий, что пожар произошел в результате неисправности электропроводки.

Ежегодно в зимний период увеличивается количество происшествий,  связанных с гибелью людей в результате бытовых пожаров. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых домах и квартирах происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и отопительных систем, печного отопления, перегружающих электросети, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких!

07 февраль 10:18 | : Происшествия

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