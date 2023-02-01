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В Холмогорском районе мужчина погиб из-за неисправного обогревателя

19 февраля 2023 года рано утром в квартире, расположенной в деревянном доме по улице Трудовая в поселке Печки Холмогорского района, произошло возгорание. После локализации пожара обнаружен труп 47-летнего мужчины. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти мужчины и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Одна из рассматриваемых версий, что пожар произошел в результате аварийной работы электрообогревателя.

С наступлением холодов увеличивается количество происшествий, связанных с гибелью людей в результате бытовых пожаров. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых домах и квартирах происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и отопительных систем, печного отопления, перегружающих электросети, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких!

(фото с https://vk.com/wall-77310446_292117) 

24 февраль 08:46 | : Происшествия

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