Учительница из Холмогор, избивавшая учеников, получила 3 года условно

Холмогорский районный суд Архангельской области с учетом мнения государственного обвинителя признал учителя одной из средних школ округа виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

Установлено, что в октябре 2020 года педагог жестоко обращалась с учениками общеобразовательного учреждения, применяя недопустимые методы воспитания, а именно причиняя им побои и совершая иные насильственные действия, что негативно сказывалось на их нормальном психическом и нравственном развитии.

Приговором суда педагогическому работнику назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.