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Учительница из Холмогор, избивавшая учеников, получила 3 года условно

Холмогорский районный суд Архангельской области с учетом мнения государственного обвинителя признал  учителя одной из средних школ округа виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

Установлено, что в октябре 2020 года педагог жестоко обращалась с учениками общеобразовательного учреждения, применяя недопустимые методы воспитания, а именно причиняя им побои и совершая иные насильственные действия, что негативно сказывалось на их нормальном психическом и нравственном развитии.

Приговором суда педагогическому работнику назначено наказание  в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.   

Приговор в законную силу не вступил.

 

 

06 июнь 08:58 | : Происшествия

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