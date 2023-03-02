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В Новодвинске виновника смертельного ДТП наказали деньгами

Новодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 27-летнего местного жителя виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ, то есть в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Установлено, что 26 декабря 2022 г. в вечернее время подсудимый, двигаясь на автомобиле «Hyundai Solaris» по региональной автомобильной дороге из г. Новодвинска в сторону г. Архангельска, не убедившись в безопасности выполняемого маневра, не увидел остановившееся в крайней правой полосе большегрузное транспортное средство в составе с полуприцепом и при перестроении из левого ряда допустил столкновение с ним.

В результате дорожно-транспортного происшествия находившийся в автомобиле подсудимого пассажир погиб на месте.

Мужчина вину в совершенном преступлении признал полностью.

С учетом данных о личности виновного, наличия ряда смягчающих  обстоятельств приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, которое на основании статьи 53.1 УК РФ заменено на принудительные работы на тот же срок с удержанием в доход государства 5 % из заработной платы ежемесячно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года.

Судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного преступлением морального вреда в общем размере 1,5 млн. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

05 июнь 10:34 | : Происшествия

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