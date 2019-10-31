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Шустрый архангелогородец открыл интернет-магазин по продаже наркотиков

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г.Архангельска, обвиняемого в незаконном сбыте наркотического средства с использованием сети «Интернет» (п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ), покушении на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ, растений, содержащих наркотические средства и их частей с использованием сети «Интернет» в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и легализации денежных средств в крупном размере (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

Установлено, что 37-летний мужчина в октябре 2019 г., обладая познаниями в компьютерной технике, открыл в сети «Интернет» магазин по продаже запрещенных веществ. Ассортимент магазина включал как наркотические средства, так и психотропные вещества, а также наркотикосодержащие грибы, которые обвиняемый приобретал в Московской области и доставлял в Архангельскую область, где размещал в тайники для последующего сбыта. 

Денежные средства, полученные от торговли наркотиками, обвиняемый проводил через различные электронные платежные системы, после чего перечислял на банковские карты своим родственникам и знакомым, которые, не зная о преступном источнике дохода, обналичивали их.    

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 21.04.2022 злоумышленник задержан, очередная партия запрещенных веществ общей массой около 690 гр. изъята из незаконного оборота. 

Свою вину в совершении преступлений обвиняемый признал полностью.

Незаконный сбыт наркотических средств, инкриминируемый обвиняемому, относится к категории особо тяжких преступлений. За совершение этих преступлений Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

 

 

05 июнь 09:04 | : Происшествия

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