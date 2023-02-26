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Два жителя Архангельска развернули наркоторговлю в Интернете

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин, обвиняемых в двух фактах покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупных размерах, совершенных с использованием сети «Интернет» организованной группой (ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). 

Установлено, что в начале мая 2022 года 29-летний обвиняемый решил создать преступную группу по продаже в г. Архангельске и г. Северодвинске наркотиков, для чего привлек своего 30-летнего знакомого.  Мужчина распределил преступные функции таким образом, что сам стал закупать наркотики на территории Санкт-Петербурга и привозить их в Архангельск, где передавал своему знакомому, который расфасовывал их и размещал в тайники (закладки) для непосредственного сбыта. Продажа  наркотиков происходила посредством сети «Интернет». 

После поставки из Санкт-Петербурга очередной партии запрещенных веществ 10.08.2022 обвиняемые задержаны, наркотические средства общей массой 1,2 кг. изъяты из незаконного оборота.

Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, инкриминируемый обвиняемым, относится к категории особо тяжких преступлений. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы  до 20 лет.

Уголовное дело направлено в Соломбальский районный суд  г. Архангельска для рассмотрения по существу.

14 март 14:12 | : Происшествия

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