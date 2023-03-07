Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Владелец Интернет-магазина из Северодвинска брал плату за наркоту в криптовалюте

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя г. Северодвинска, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт психотропных веществ и наркотических средств в крупном размере, а также в легализации преступных доходов в крупном размере   (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

Установлено, что обвиняемый, ранее выполнявший функции «закладчика» наркотических средств, набравшись опыта решил увеличить свои преступные доходы и в апреле 2021 года создал свой интернет-магазин по продаже наркотиков.

В целях конспирации преступной деятельности он арендовал квартиру, в которой установил необходимое оборудование для управления интернет-магазином и фасовки наркотиков, оплата за которые поступала от потребителей в виде криптовалюты.

Для легализации наркодоходов, придания правомерного вида их владению, наркоторговец продавал криптовалюту на специализированных сайтах в сети «Интернет». Общая сумма полученных таким образом с апреля по ноябрь 2021 года денежных средств составила более 2,9 млн. рублей. По мере поступления денежные средства перечислялись обвиняемым на банковские счета родственников и знакомых, а в последующем обналичивались либо расходовались по его указанию. Происхождение денег он объяснял получением дохода от деятельности заведения общественного питания, соучередителем которого являлся.

При оборудовании очередной серии «закладок» на территории г. Северодвинска в ноябре 2021 года обвиняемый был задержан                      сотрудниками полиции. В ходе его личного досмотра, а также обыска в арендуемой квартире обнаружены и изъяты приготовленные для сбыта наркотические средства и психотропные вещества.

Незаконный сбыт наркотических средств, психотропного вещества, инкриминируемый обвиняемому, относится к категории особо тяжких преступлений. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

21 март 09:04 | : Происшествия

Главные новости


Скользко. Коммунистический десант в Архангельске глазами наблюдателя
С новым кодом, Архангельск!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2023 (227)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)


Деньги


все материалы
«    Март 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20