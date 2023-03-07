Владелец Интернет-магазина из Северодвинска брал плату за наркоту в криптовалюте

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя г. Северодвинска, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт психотропных веществ и наркотических средств в крупном размере, а также в легализации преступных доходов в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

Установлено, что обвиняемый, ранее выполнявший функции «закладчика» наркотических средств, набравшись опыта решил увеличить свои преступные доходы и в апреле 2021 года создал свой интернет-магазин по продаже наркотиков.

В целях конспирации преступной деятельности он арендовал квартиру, в которой установил необходимое оборудование для управления интернет-магазином и фасовки наркотиков, оплата за которые поступала от потребителей в виде криптовалюты.

Для легализации наркодоходов, придания правомерного вида их владению, наркоторговец продавал криптовалюту на специализированных сайтах в сети «Интернет». Общая сумма полученных таким образом с апреля по ноябрь 2021 года денежных средств составила более 2,9 млн. рублей. По мере поступления денежные средства перечислялись обвиняемым на банковские счета родственников и знакомых, а в последующем обналичивались либо расходовались по его указанию. Происхождение денег он объяснял получением дохода от деятельности заведения общественного питания, соучередителем которого являлся.

При оборудовании очередной серии «закладок» на территории г. Северодвинска в ноябре 2021 года обвиняемый был задержан сотрудниками полиции. В ходе его личного досмотра, а также обыска в арендуемой квартире обнаружены и изъяты приготовленные для сбыта наркотические средства и психотропные вещества.

Незаконный сбыт наркотических средств, психотропного вещества, инкриминируемый обвиняемому, относится к категории особо тяжких преступлений. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.