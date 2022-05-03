Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дело о 20 млн. Ограбивший банк в Архангельске получил 6 лет колонии

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения  и вынес приговор 45-летнему ранее не судимому жителю г.Каргополя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в особо крупном размере).

Установлено, что в начале 2022 г. испытывающий материальные трудности индивидуальный предприниматель г. Каргополя решил поправить свое материальное положение путем нападения на сотрудников банка и хищения наличных денег. С этой целью он приобрел через сеть «Интернет» муляж взрывного устройства, с которым приехал в г. Архангельск.

Вечером 18.03.2022 мужчина, употребив алкоголь, зашел в помещение кассы одного из офисов банка, передал кассиру записку с требованием отдать 20 млн. руб. с угрозой приведения в действие имеющегося при нем взрывного устройства, при этом продемонстрировал указанный муляж.

Воспринимая угрозу взрыва реально, кассир вызвал руководителя банковского подразделения, который в целях эвакуации посетителей и сотрудников нажал кнопку противопожарной сигнализации. Услышав соответствующий сигнал, опасаясь задержания, осужденный скрылся, однако 21.03.2022 в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан сотрудниками полиции.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Государственное обвинение по делу поддержано прокурором области.

Приговор суда не вступил в законную силу.

15 август 16:53 | : Происшествия

Главные новости


Зато мы в области балета…
Оставим память о деревне. История поморской глубинки

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2022 (171)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)


Деньги


все материалы
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20