Дело о 20 млн. Ограбивший банк в Архангельске получил 6 лет колонии

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и вынес приговор 45-летнему ранее не судимому жителю г.Каргополя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в особо крупном размере).
Установлено, что в начале 2022 г. испытывающий материальные трудности индивидуальный предприниматель г. Каргополя решил поправить свое материальное положение путем нападения на сотрудников банка и хищения наличных денег. С этой целью он приобрел через сеть «Интернет» муляж взрывного устройства, с которым приехал в г. Архангельск.
Вечером 18.03.2022 мужчина, употребив алкоголь, зашел в помещение кассы одного из офисов банка, передал кассиру записку с требованием отдать 20 млн. руб. с угрозой приведения в действие имеющегося при нем взрывного устройства, при этом продемонстрировал указанный муляж.
Воспринимая угрозу взрыва реально, кассир вызвал руководителя банковского подразделения, который в целях эвакуации посетителей и сотрудников нажал кнопку противопожарной сигнализации. Услышав соответствующий сигнал, опасаясь задержания, осужденный скрылся, однако 21.03.2022 в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан сотрудниками полиции.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Государственное обвинение по делу поддержано прокурором области.
Приговор суда не вступил в законную силу.