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Житель Холмогор обещал в суде расправиться с прокурором

Холмогорский районный суд Архангельской области признал виновным ранее судимого 43-летнего жителя с. Холмогоры по ч. 2 ст. 296 и ч. 1 ст. 297 УК РФ (угроза причинения вреда здоровью и убийством в отношении прокурора, участвующего в отправлении правосудия, в связи с рассмотрением дела в суде).   

Установлено, что при рассмотрении 21.10.2022 в Холмогорском районном суде уголовного дела  в отношении подсудимого по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116.1, ч. 1 и ч. 2 ст. 162 УК РФ, в присутствии участников уголовного процесса высказал в адрес государственного обвинителя помощника прокурора Холмогорского района угрозу причинения вреда здоровью и убийством.   

 Подсудимому назначено наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы.  С учетом сложения назначенного наказания с наказанием, по ранее вынесенным в отношении него приговорам, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

 

16 май 09:07 | : Происшествия

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