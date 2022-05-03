Любительница собак из Архангельской области нарвалась на мошенников

В ОМВД России по Вельскому району обратилась 24-летняя жительница одного из местных поселков. По словам заявительницы, решив купить щенка породы «Шпиц», она нашла на сайте реализации вещей «из рук в руки» подходящее объявление. Девушка написала владельцу собаки. В ответ он предложил ей перейти для общения в один из мессенджеров. Обсуждая условия покупки, заводчик попросил покупательницу перевести ему четыре тысячи рублей, чтобы он мог зарезервировать для нее понравившегося щенка. Забрать питомца девушка должна была в Санкт-Петербурге. Однако на следующий день мужчина неожиданно сообщил, что собирается уезжать, поэтому предложил отправить собаку специализированной компанией. Оформить доставку можно было через сайт, ссылку на который он ей направил. Перейдя по ней, жительница Вельского района ввела в специальное окно затребованные ресурсом данные ее банковской карты и код подтверждения из пришедших смс-сообщений. В результате с ее счета было списано порядка 11 тысяч рублей.
После перевода денежных средств заводчик перестал выходить на связь, а сайт доставки животных оказался заблокированным. Долгожданного щенка девушка так и не дождалась. Поняв, что ее обманули, потерпевшая обратилась в органы в органы внутренних дел.
Общаясь со стражами порядка, девушка призналась: когда она заходила на сайт доставки животных, на экране высвечивалось предупреждение о том, что данный ресурс может быть небезопасен, а во время перевода денежных средств ей приходили сообщения от банка о проведении подозрительной операции. Все предупреждения она проигнорировала.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с банковского счета). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам о необходимости быть бдительными при покупке и продаже вещей в сети Интернет. Не переходите по интернет-ссылкам, направленным Вам незнакомыми лицами, не указывайте на сомнительных ресурсах свои конфиденциальные данные. Пользуйтесь только проверенными сайтами, обязательно читайте отзывы о них и помните, что любой дистанционный перевод денежных средств потенциально опасен, так как вы можете стать жертвой обмана. Берегите свои сбережения!