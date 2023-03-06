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Житель Плесецкого округа получил 2 года исправработ за случайное убийство

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за преступления против собственности 43-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж) и ч.1 ст. 109  УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Напомним, что 2 сентября 2022 года в реке Пукса в поселке Пуксоозеро обнаружено тело 66-летнего мужчины, который несколько дней назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство, со следами побоев и признаками механической асфиксии. 

Следствие и судом установлено, что 31 августа 2022 года на улице в поселке Пуксоозеро в ходе совместного употребления спиртных напитков осужденный открыто похитил сумку с бутылками пива и продуктами питания у 66-летнего случайного знакомого.  Через некоторое время он вернулся  к потерпевшему, и между ними произошел конфликт из-за ранее похищенных вещей. Затем они вместе проследовали на берег реки Пукса, на мосту осужденный нанес удары руками и ногами по голове и телу потерпевшего, а когда тот поднялся на ноги, толкнул того руками в грудь. Пострадавший потерял равновесие и упал с моста в реку, ударившись при этом телом и головой об опору моста и каменистое дно, и утонул. 

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что на улице познакомился с ранее незнакомым мужчиной и они вместе употребили спиртные напитки. Потерпевший ему предъявил претензии по поводу утраты рюкзака, который сам ему отдал, и между ними произошла ссора, в ходе которой он нанес тому не менее трех ударов кулаками по голове и телу. Затем на автомобиле знакомого они поехали на берег реки, где между ними продолжился конфликт, в ходе которого он ударил потерпевшего рукой, а тот упал с моста в водоем.  Когда он покидал мост, то потерпевший был жив. 

Приговором Плесецкого районного суда  Архангельской области ему назначено наказание в виде 2 лет исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработной платы осужденного в доход государства ежемесячно. 

10 апрель 09:06 | : Происшествия

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