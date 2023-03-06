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Дама из полиции Северодвинска систематически совершала служебные подлоги

Заместителем прокурора г. Северодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу  в отношении бывшего инспектора отделения               по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Северодвинску, обвиняемой  по ч. 1 ст. 285 и ч. 2 ст. 292 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог).

Установлено, что обвиняемая в  июле 2021 года,  не желая надлежащим образом исполнять свои служебные обязанности  по проведению проверки сообщения о преступлении, а также с целью скрыть допущенные бездействие и волокиту перед своим руководством, сфальсифицировала проверочные материалы, составив объяснения, содержащие недостоверные сведения об обстоятельствах хищения пиломатериалов и инструмента у жителя г.Северодвинска, самостоятельно поставила подпись за опрашиваемых лиц, а затем подготовила незаконное, содержащее ложные обстоятельства происшествия постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, которое представила на утверждение своему руководству.

Обвиняемая вину в совершении преступления признала.

Максимально возможное наказание по совокупности преступлений может быть назначено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Приговором Северодвинского городского суда от 10.03.2022 инспектор уже была осуждена по аналогичному факту к штрафу в размере 120 тыс. рублей. Из органов полиции она уволена.  

Факт фальсификации был выявлен оперативно-розыскной частью собственной безопасности УМВД России по Архангельской области, уголовное дело направлено для рассмотрения по существу  в Северодвинский городской суд.

 

10 апрель 08:59 | : Происшествия

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