Житель Коряжмы получил условный срок за татуировку

Впрочем, это была не хрестоматийная «не забуду мать родную», а символика признанной запрещенной на территории России экстремистской организации. Ее молодой человек демонстрировал сокамерникам, отбывая срок в исправительной колонии №5.

Подсудимый согласился с предъявленным обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Рассмотрев дело, суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. В этот период он не может поменять постоянное место жительства без уведомления и обязан периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

В настоящий момент приговор суда еще не вступил в законную силу.

(по материалам издания «Коряжма 24»)