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В Архангельске ребнок утонул в бассейне сауны по вине нетрезвой матери

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 24-летнней жительницы Архангельской области в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием установлено, что 23 ноября 2022 года вечером в сауне, расположенной в центре города Архангельска, обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ушла в парную, оставив 3-летнего сына без присмотра. Мальчик упал в бассейн и стал тонуть. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий ребенок скончался в медицинском учреждении в результате механической асфиксии, развившейся при утоплении в воде.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

14 февраль 09:19 | : Происшествия

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