Житель села Емецк чуть не погиб за долг в 500 рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 39-летнего жителя Холмогорского района в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Следствием установлено, что 26 июня 2022 года днем в селе Емецк, обвиняемый на почве личных неприязненных отношений к 36-летнему местному жителю нанес тому не менее семи ударов кухонным ножом, причинив телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью. Раненый потерпевший оказал активное сопротивление, выхватил у обвиняемого нож и скрылся, в последующем ему оказали медицинскую помощь, благодаря чему он остался жив.
В ходе допроса подследственный признал свою вину и пояснил следователю, что потерпевший ранее у него занимал 500 рублей, не отдал, когда ему нужны были деньги на похороны дочери, поэтому он взял для устрашения нож и пошел на поле, где потерпевший окучивал картошку. Он ударил потерпевшего ножом в область спины, а потом груди, между ними завязалась борьба, они упали в траву, потерпевший выхватил у него нож и убежал. Он перестал его преследовать, когда встретил знакомого.