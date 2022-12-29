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Поджигатель дома в Маймаксе получил 16 лет строгого режима

Архангельским областным судом 42-летний житель города Архангельска признан виновным в убийстве трех лиц общеопасным способом и уничтожении чужого имущества путем поджога, то есть в преступлениях, предусмотренных п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Судом установлено, что обвиняемый в ночное время 14.11.2021 в алкогольном опьянении, ошибочно полагая, что разыскиваемая им сожительница с детьми находится в квартире  многоквартирного жилого деревянного дома  по ул. Михаила Новова в г. Архангельске, в то время как там находились другие незнакомые ему лица, с целью напугать ее, осознавая реальную опасность возгорания, способного уничтожить дом целиком и повлечь смерть проживающих в нем лиц, развел огонь в подъезде данного дома и, не принимая мер к тушению, покинул место преступления.

В результате преступных действий обвиняемого возник пожар, повлекший смерть трех проживающих в указанной квартире лиц, а также уничтоживший подъезд дома и четыре квартиры.   

За содеянное осужденному по совокупности преступлений окончательно назначено 16 лет лишения свободы  с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

С виновного в пользу потерпевших взыскано 2,1 млн рублей в качестве возмещения материального ущерба и 3 млн в счет компенсации морального вреда.

           Приговор суда в законную силу не вступил.

24 январь 15:27 | : Происшествия

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