Поджигатель дома в Маймаксе получил 16 лет строгого режима

Архангельским областным судом 42-летний житель города Архангельска признан виновным в убийстве трех лиц общеопасным способом и уничтожении чужого имущества путем поджога, то есть в преступлениях, предусмотренных п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 167 УК РФ.
Судом установлено, что обвиняемый в ночное время 14.11.2021 в алкогольном опьянении, ошибочно полагая, что разыскиваемая им сожительница с детьми находится в квартире многоквартирного жилого деревянного дома по ул. Михаила Новова в г. Архангельске, в то время как там находились другие незнакомые ему лица, с целью напугать ее, осознавая реальную опасность возгорания, способного уничтожить дом целиком и повлечь смерть проживающих в нем лиц, развел огонь в подъезде данного дома и, не принимая мер к тушению, покинул место преступления.
В результате преступных действий обвиняемого возник пожар, повлекший смерть трех проживающих в указанной квартире лиц, а также уничтоживший подъезд дома и четыре квартиры.
За содеянное осужденному по совокупности преступлений окончательно назначено 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.
С виновного в пользу потерпевших взыскано 2,1 млн рублей в качестве возмещения материального ущерба и 3 млн в счет компенсации морального вреда.
Приговор суда в законную силу не вступил.