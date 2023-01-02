Архангельская область: приговор поджигателю рыбаков оставлен в силе

Сегодня, 23.01.2023, вступил в законную силу приговор Архангельского областного суда от 03.08.2022 в отношении 43-летнего жителя Приморского района, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «д» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 п. «а», «д» ч. 2 ст. 105, ч.2 ст. 167 УК РФ, то есть в убийстве двух лиц с особой жестокостью, покушении на убийство семи лиц с особой жестокостью и умышленном уничтожении путем поджога чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба.
Установлено, что ночью 28.03.2021 виновный после конфликта с малознакомыми мужчинами, приехавшими на рыбалку, решил совершить их убийство, а именно сжечь их заживо в лесной избе, где они остановились на ночлег.
С указанной целью он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, запер лесную избу, в которой находились рыбаки, и совершил ее поджог. В результате возникшего пожара два человека от полученных травм скончались, еще пятеро получили телесные повреждения различной степени тяжести, находившееся в избе имущество граждан общей стоимостью свыше 177 тыс. руб. уничтожено огнем.
Осужденному назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года.
Удовлетворены иски потерпевших о взыскании морального вреда на общую сумму 6 600 000 рублей.
Апелляционные жалобы осужденного и защитника с доводами об отсутствии умысла на убийство судебной коллегией по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции отклонены.