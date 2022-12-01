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В Приморском районе дорожные полицейские задержали женщину с пакетом наркоты

В Приморском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемую в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере
   15 декабря на маршруте патрулирования сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль «Шкода» под управлением 37-летнего местного жителя. Также в иномарке находились мужчина 1990 года рождения и 27-летняя архангелогородка.
 Сотрудниками полиции было установлено, что женщина находится в федеральном розыске. Кроме того у нее обнаружили и изъяли сверток с неизвестным веществом. На место была направлена следственно-оперативная группа.
 В ходе дальнейшей работы была получена информация, что злоумышленница занимается распространением на территории Архангельской области запрещенных веществ путем оборудования так называемых тайников «закладок». Три из них были обнаружены полицейскими, находящиеся в них наркотические средства изъяты.
 Проведенная экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством мефедрон общим весом около одного килограмма.
 По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкцией соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Расследование продолжается.

28 декабрь 09:08 | : Происшествия

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