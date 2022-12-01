Пожар на Пирсовой улице в Архангельске унес жизнь пожилого мужчины

13 декабря 2022 года днем в квартире дома, расположенного по улице Пирсовая в городе Архангельске, произошло возгорание. После локализации пожара обнаружено тело 63-летнего жильца указанной квартиры. Предварительная причина его смерти - отравление продуктами горения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.
Рассматривается версия, что пожар произошел в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.