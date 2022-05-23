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Коррумпированным полицейским из Северодвинска предъявлено обвинение

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлены обвинения двум бывшим сотрудникам специального приемника ОМВД России по городу Северодвинску в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), одному из них также по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Следствием установлено, что обвиняемые в 2020 году, действуя вопреки интересам службы, предоставили преференции лицу без гражданства, подлежащему депортации с территории Российской Федерации и для этих целей помещенному в специальный приемник в соответствии с решением Северодвинского городского суда Архангельской области.

В нарушение установленных требований обвиняемые допустили неограниченное количество свиданий этого лица с посторонними лицами, в том числе нахождение их на режимном объекте в вечернее и ночное время, беспрепятственный выход за пределы специального приемника, а также запрещенный пронос и употребление алкогольной продукции. При этом один из обвиняемых за незаконно созданные для заинтересованного лица условия содержания и предоставленные преференции получил незаконное денежное вознаграждение.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области и подразделением собственной безопасности УМВД России по Архангельской области.

В ходе допросов обвиняемые свою вину не признали.

29 август 08:52 | : Происшествия

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