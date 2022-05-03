Юные северодвинцы пытались организовать наркокартель

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей города Северодвинска в возрасте 17 и 19 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропного вещества, совершенный с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
По версии следствия, в июле текущего года 19-летний подозреваемый вступил в преступный сговор с несовершеннолетним юношей о сбыте психотропного вещества на территории города. Несовершеннолетний подозреваемый подыскал в одном из мессенджеров покупателя, готового приобрести психотропное вещество, и договорился с ним о месте встречи для осуществления сбыта. После чего оба подозреваемых проследовали к месту встречи, где их задержали сотрудники УНК УМВД России по Архангельской области совместно с сотрудниками ОНК ОМВД России по городу Северодвинску.
В ходе предварительного следствия подозреваемые дали признательные показания.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к сбыту наркотиков.
Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинску Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Уголовный кодекс Российской Федерации за незаконный сбыт наркотического средства, психотропного вещества или их аналогов в крупном размере предусматривает наказание на срок до 20 лет лишения свободы. При этом максимально возможное наказание для лиц несовершеннолетнего возраста, совершивших указанное деяние, составляет 10 лет лишения свободы.