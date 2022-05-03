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Юные северодвинцы пытались организовать наркокартель

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей города Северодвинска в возрасте 17 и 19 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропного вещества, совершенный с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По версии следствия, в июле текущего года 19-летний подозреваемый вступил в преступный сговор с несовершеннолетним юношей о сбыте психотропного вещества на территории города. Несовершеннолетний подозреваемый подыскал в одном из мессенджеров покупателя, готового приобрести психотропное вещество, и договорился с ним о месте встречи для осуществления сбыта. После чего оба подозреваемых проследовали к месту встречи, где их задержали сотрудники УНК УМВД России по Архангельской области совместно с сотрудниками ОНК ОМВД России по городу Северодвинску.

В ходе предварительного следствия подозреваемые дали признательные показания.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к сбыту наркотиков.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинску Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

 

Уголовный кодекс Российской Федерации за незаконный сбыт наркотического средства, психотропного вещества или их аналогов в крупном размере предусматривает наказание на срок до 20 лет лишения свободы. При этом максимально возможное наказание для лиц несовершеннолетнего возраста, совершивших указанное деяние, составляет 10 лет лишения свободы.

26 июль 09:06 | : Происшествия

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