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Прокуратура Архангельской области начала проверку информации от "Вольного дела"

Прокуратурой области организована проверка по информации, размещенной 12.08.2022 на сайте члена Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело» ИА «Эхо Севера» «Без медицины, без хлеба, без электричества, продукты испорчены: ад в Лешуконском районе», о нарушении прав граждан, проживающих в дер. Олема, Кеба и Устья-Чулоса Лешконского района ввиду длительного отсутствия электроэнергии в данных населенных пунктах.

В настоящее время прокуратурой Лешуконского района устанавливаются причины и сроки отключения электроэнергии.

При наличии основании будут приняты меры прокурорского реагирования.

 

17 август 10:58 | : Происшествия

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