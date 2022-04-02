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В Ленском районе полиция задержала опытного крадуна

1 августа в полицию Ленского района Архангельской области обратились несколько местных жителей с заявлениями о кражах.

Один потерпевший сообщил, что вернувшись домой после работы, он обнаружил в своей квартире постороннего мужчину. Хозяину удалось выпроводить незваного гостя. Только после его ухода заявитель понял, что пропал его мобильный телефон.

Еще одна кража была совершена на территории местной пилорамы. Здесь был похищен телефон и наличные деньги в сумме пяти тысяч рублей, принадлежавшие рабочему организации.

В обоих случаях двери в помещения были не закрыты, чем и воспользовался злоумышленник.

В ходе работы следственно-оперативной группы полиции была установлена причастность к совершению указанных преступлений 30-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя. Подозреваемый был задержан. Примечательно, что из мест лишения свободы мужчина освободился в середине июля этого года.

Этот же фигурант подозревается и в неправомерном завладении транспортным средством. По имеющимся данным, накануне он угнал самосвал с территории пилорамы. Машина была оставлена без присмотра с ключом в замке зажигания. Злоумышленник сел за руль и отправился кататься по селу, после чего вернул транспортное средство.

По всем фактам приняты процессуальные решения. Оба похищенных телефона изъяты и вскоре будут возвращены владельцам. Расследование продолжается.

 

03 август 09:05 | : Происшествия

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