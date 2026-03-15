80 лет назад почил НКВД

Страницы истории:

· 15 марта 1946 года — НКВД СССР преобразован в МВД СССР

· В марте 1953 года МВД СССР и МГБ СССР объединились в единое министерство. · В марте 1954 года из МВД СССР выделился Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР

· 13 января 1960 года МВД СССР было ликвидировано с передачей его функций министерствам внутренних дел союзных республик.

· 26 июля 1966 года было образовано Министерство охраны общественного порядка СССР, переименованное 25 ноября 1968 года в МВД СССР.

· МВД СССР было упразднено в декабре 1991 года в связи с прекращением существования ССС