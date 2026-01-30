Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск. Дружба между мужчиной и женщиной под вопросом

Бывает ли дружба между мужчиной и женщиной? Большинство архангелогородцев — 58% мужчин и 65% женщин — ответили утвердительно. О наличии друзей противоположного пола рассказали 68% женщин и 64% мужчин.

 Любопытная закономерность: среди мужчин в дружбу чаще верят женатые (60% против 57% из числа холостых), а среди женщин, напротив, незамужние (74% против 61% из числа состоящих в браке).

 При этом не состоящие в браке женщины не только больше верят в такую дружбу, но и чаще имеют друзей среди мужчин (73% против 66% среди замужних). А вот среди мужчин-холостяков о приятельских отношениях с женщинами рассказали 66%, тогда как среди женатых — только 61%.

 Молодежь до 35 лет реже верит в возможность существования дружбы между представителями разных полов, но при этом чаще тех, кто старше, рассказывает о том, что имеет друзей противоположного пола.

 Северяне и северянки с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц чаще тех, кто зарабатывает меньше, демонстрировали уверенность в том, что дружба между мужчиной и женщиной существует, и чаще говорили о том, что сами дружат с представителями другого пола.

12 март 08:00 | : Будни

Главные новости


Минздрав РФ нашел дизайнерский выход из кризиса
"Баллада о детском враче" и другие. Стихи к 8-му марта

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (126)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20