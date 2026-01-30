Архангельск. Дружба между мужчиной и женщиной под вопросом

Бывает ли дружба между мужчиной и женщиной? Большинство архангелогородцев — 58% мужчин и 65% женщин — ответили утвердительно. О наличии друзей противоположного пола рассказали 68% женщин и 64% мужчин.



Любопытная закономерность: среди мужчин в дружбу чаще верят женатые (60% против 57% из числа холостых), а среди женщин, напротив, незамужние (74% против 61% из числа состоящих в браке).



При этом не состоящие в браке женщины не только больше верят в такую дружбу, но и чаще имеют друзей среди мужчин (73% против 66% среди замужних). А вот среди мужчин-холостяков о приятельских отношениях с женщинами рассказали 66%, тогда как среди женатых — только 61%.



Молодежь до 35 лет реже верит в возможность существования дружбы между представителями разных полов, но при этом чаще тех, кто старше, рассказывает о том, что имеет друзей противоположного пола.



Северяне и северянки с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц чаще тех, кто зарабатывает меньше, демонстрировали уверенность в том, что дружба между мужчиной и женщиной существует, и чаще говорили о том, что сами дружат с представителями другого пола.