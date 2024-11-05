Эта музыка будет вечной. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья не только плодотворно готовились к грядущей сессии, но и выполняли различные функции, связанные с их законодательным статусом. Как представительские, так и надзорные.

Группа депутатов городского парламента посетила Первую детскую музыкальную школу им. Казакова, расположенную в здании бывшего Детского мира. Если помните, в свое время шли горячие споры – передавать или не передавать это поистине золотое (в части получения прибыли) место в самом центре областной столицы под бюджетный проект.

Так вот, парламентарии были поражены уровнем подготовки и талантом юных музыкантов, подготовленных в этих стенах, и отметили, что школа является важным культурным центром города и вносит значительный вклад в развитие музыкального образования. И, конечно, высказали благодарность педагогам за их подвижнический, скромно оплачиваемый труд.

Иван Воронцов:

- Депутаты были поражены уровнем подготовки и талантом юных музыкантов, отметив, что школа является важным культурным центром города и вносит значительный вклад в развитие музыкального образования. Губернатор нашего региона Александр Цыбульский, региональное министерство культуры, а также вы и ваша команда преподавателей оказали огромную поддержку и помощь в реализации этого проекта.

Ольга Шананина:

- Я впервые посетила здание Первой музыкальной школы. Меня поразило, насколько качественно был сделан ремонт и как преобразилось здание, которое мы все знаем как «Детский мир». На выходе я пообщалась с родителями учеников школы. Все они были очень довольны, особенно им понравился просторный холл с гардеробной, где можно подождать своих детей.



Два Архангельских депутата, Михаил Орлов и Александр Назаренко приняли деятельное участие в молодежном туристическом форуме.

Мероприятие проходило на площадке «Таврида», омываемой теплыми волнами Черного моря. Но, как выяснилось с берегов холодного Белого есть, чем поделиться с крымчанами в плане организационного опыта. Там к теплу сами прут… в нашу холодрыгу попробуй, зазови.

Михаил Орлов:

- Прошлый год стал самым посещаемым за всё время существования музея-заповедника «Малые Корелы». Это не может не радовать. Для посетителей предлагаются разнообразные экскурсионные программы, мастер-классы, праздники, творческие встречи и фестивали, чтобы наши гости могли полностью погрузиться в атмосферу северной деревни конца XIX — начала XX веков. Особенно радует, что в общем туристическом потоке увеличивается доля семейных групп. Семьи из нескольких поколений, включая многодетные, всё чаще приезжают в «Малые Корелы». Наша цель — сделать так, чтобы каждый посетитель нашёл в музее-заповеднике не только уголок природы, но и занятие по душе.

Александр Назаренко:

- Увеличение туристического потока ожидаю в сезоне 2025 года. Город и Архангельская область пользуются огромной популярностью среди российских туристов, включая иностранных.

То, что тема экологии, бережного отношения к окружающей среде надо закладывать в детские умы (но только без шиесовского фанатизма), известно давно и продвигается по воспитательно вертикали. Не остаются в стороне и городские депутаты. Например, Ксения Корюкина курирует проект «Эколята-Дощколята». Ей и слово:

- В Октябрьском округе к движению присоединились воспитанники детских садов «Мирославна» и «Туесок». В рамках проекта дети участвуют в различных мероприятиях, направленных на формирование бережного отношения к природе. Важно продолжать развивать это движение в дошкольных и школьных учреждениях города, поскольку проект способствует воспитанию экологической культуры у детей.