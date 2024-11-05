Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Эта музыка будет вечной. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья не только плодотворно готовились к грядущей сессии, но и выполняли различные функции, связанные с их законодательным статусом. Как представительские, так и надзорные.

Группа депутатов городского парламента посетила Первую детскую музыкальную школу им. Казакова, расположенную в здании бывшего Детского мира. Если помните, в свое время шли горячие споры – передавать или не передавать это поистине золотое (в части получения прибыли) место в самом центре областной столицы под бюджетный проект.

Так вот, парламентарии были поражены уровнем подготовки и талантом юных музыкантов, подготовленных в этих стенах, и отметили, что школа является важным культурным центром города и вносит значительный вклад в развитие музыкального образования. И, конечно, высказали благодарность педагогам за их подвижнический, скромно оплачиваемый труд.

Иван Воронцов:

- Депутаты были поражены уровнем подготовки и талантом юных музыкантов, отметив, что школа является важным культурным центром города и вносит значительный вклад в развитие музыкального образования. Губернатор нашего региона Александр Цыбульский, региональное министерство культуры, а также вы и ваша команда преподавателей оказали огромную поддержку и помощь в реализации этого проекта.

Ольга Шананина:

- Я впервые посетила здание Первой музыкальной школы. Меня поразило, насколько качественно был сделан ремонт и как преобразилось здание, которое мы все знаем как «Детский мир». На выходе я пообщалась с родителями учеников школы. Все они были очень довольны, особенно им понравился просторный холл с гардеробной, где можно подождать своих детей.


 Два Архангельских депутата, Михаил Орлов и Александр Назаренко приняли деятельное участие в молодежном туристическом форуме.

Мероприятие проходило на площадке «Таврида», омываемой теплыми волнами Черного моря. Но, как выяснилось с берегов холодного Белого есть, чем поделиться с крымчанами в плане организационного опыта. Там к теплу сами прут… в нашу холодрыгу попробуй, зазови.

Михаил Орлов:

- Прошлый год стал самым посещаемым за всё время существования музея-заповедника «Малые Корелы». Это не может не радовать. Для посетителей предлагаются разнообразные экскурсионные программы, мастер-классы, праздники, творческие встречи и фестивали, чтобы наши гости могли полностью погрузиться в атмосферу северной деревни конца XIX — начала XX веков. Особенно радует, что в общем туристическом потоке увеличивается доля семейных групп. Семьи из нескольких поколений, включая многодетные, всё чаще приезжают в «Малые Корелы». Наша цель — сделать так, чтобы каждый посетитель нашёл в музее-заповеднике не только уголок природы, но и занятие по душе.

Александр Назаренко: 

- Увеличение туристического потока ожидаю в сезоне 2025 года. Город и Архангельская область пользуются огромной популярностью среди российских туристов, включая иностранных.

То, что тема экологии, бережного отношения к окружающей среде надо закладывать в детские умы (но только без шиесовского фанатизма), известно давно и продвигается по воспитательно вертикали. Не остаются в стороне и городские депутаты. Например, Ксения Корюкина курирует проект «Эколята-Дощколята». Ей и слово:

- В Октябрьском округе к движению присоединились воспитанники детских садов «Мирославна» и «Туесок». В рамках проекта дети участвуют в различных мероприятиях, направленных на формирование бережного отношения к природе. Важно продолжать развивать это движение в дошкольных и школьных учреждениях города, поскольку проект способствует воспитанию экологической культуры у детей.  

30 ноябрь 13:00 | : Горячая тема / Политика

Главные новости


50 оттенков Жигунова
Товарищи тоже любят деньги. О финансовой политике архангельской КПРФ

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20