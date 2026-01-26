Прекрасная половина архангельских депутатов побывала в Госдуме

На прошедшей неделе по инициативе депутата Госдумы Елены Вторыгиной в здании на Охотном ряду прошло выездное заседание Женской палаты депутатов Архангельской области.



Ключевой темой стала система активного долголетия и повышение качества жизни старшего поколения — вопрос, который сегодня напрямую влияет на социальное развитие Поморья.



Рабочая программа была насыщенной и содержательной. Участников приветствовал депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Александр Спиридонов, а региональный опыт представил министр труда, занятости и социального развития Владимир Торопов. В центре обсуждения — проект «Поморское долголетие», который по поручению губернатора Александра Цыбульского реализуется в регионе и охватывает сотни тысяч жителей старшего возраста.



Особое внимание уделили практическим форматам: культуре и творчеству, «серебряному» добровольчеству, спорту и ЗОЖ, форумам «Поморское долголетие» в муниципалитетах и активному участию советов ветеранов.



В рамках программы также состоялся практикум по личной эффективности и женскому лидерству, знакомство с работой Центра московского долголетия в Сокольниках и культурная программа в Переделкине.



Итог встречи — конкретные идеи и решения, которые будут внедряться в Архангельской области, чтобы серебряный возраст действительно становился временем новых возможностей.



