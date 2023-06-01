Как «Красное Поморье» стало жёлтым

Есть в России (и не только) такая примета – если выборы близко, жди грязи.

Раньше грязь была тактильна. В виде листовок, а то и многостраничных газет, которыми были завалены полы архангельских подъездов в районе почтовых ящиков, у многих просто рука не поднималась тащить эту гадость себе в дом.

Но печатные издания имеют одну неприятную для изготовителей особенность – внизу обязательно должны стоять выходные данные, по которым проще простого выйти на авторов и далее на заказчиков. Да и расходы немалые, бумага нынче дорогая.

В эпоху повального Интернета всё гораздо проще и экономней. Регистрируй в популярной соцсети группу с кричащим названием и мочи политических конкурентов из всех стволов своего писательского таланта. Если, конечно, он имеется.

Информационная активность как политических партий, так и отдельных кандидатов в предвыборный период вполне допустима – самое время рассказать избирателям о своих достижениях и планах на будущее. Но если таковых нет, остаётся одно – мочить.

Совсем недавно ВКонтакте и Телеграмме появился новый паблик с громким названием «Красное Поморье», прямо указывающий на авторство (специально не даю ссылок, чтобы лишний раз не мараться, интересующимся найти не сложно). Кричит оно о том, что за сим продуктом стоит региональное отделение КПРФ, где царствует персек обкома Александр Гревцов. Последний рассчитывает подняться с уровня городского депутата в областные, ибо возглавляет партийную тройку. Впрочем, за собой он оставил себе тоже место и на выборах в Архангельскую городскую Думу… а вдруг не выгорит?!

В Телеграмме «Красное Поморье» сразу взяло с низкого старта, быстро став лидером слива компромата. Что объяснимо – Телега, особенно в архангельском сегменте, давно стала стенкой кабинки общественного туалета, где даже обсценной лексикой никого не удивишь (ВКашка в этом смысле посолидней). На полноценный, официально зарегистрированный сайт производители данного продукта не замахиваются, ибо там за гнилой базар отвечать придётся по всей строгости закона.

Именно компромат, а не полемика с оппонентами сегодня стал основным политическим оружием архангельских коммунистов, страждущих депутатских мандатов. Хотя их учитель, В.И. Ленин, был выдающимся полемистом (не отнять) своего времени, и, если называл Троцкого «проституткой» и «иудушкой», то только метафорически, в полемическом задоре, а не копаясь в грязном белье своего политического противника и конкурента.

Пример основоположника впрок не пошёл, «Красное Поморье» типичный образчик жёлтой прессы самого низкого пошиба. В чём, кстати, архангельская коммунистическая верхушка обожает обвинять другие издания, не пышущие к ней большой любовью, в том числе, и наше.

Для справки: «Жёлтая пресса» (также бульварная пресса) — обозначение изданий печатной прессы (теперь и Интернет), распространяемых по достаточно низкой цене и специализирующихся на слухах, сенсациях (зачастую мнимых), скандалах, сплетнях о личной жизни известных людей. Именно личной, а не общественной или политической.

Без всякого на то удовольствия приходится привести примеры из недавних публикаций КП («Красное Поморье»).

Сразу обозначу, публикации подобного рода почти исключительно касаются кандидатов от «Единой России», прошедших предварительное голосование и составивших кандидатам от КПРФ конкуренцию в ключевых одномандатных округах.

Вот наезд на известного политика и давнего депутата областного Собрания широких полномочий… как бы между прочим:

- А начать надо с "лихих 90-х", когда многие дворовые ребята - спортсмены, бывшие зэки, обычные хулиганы создавали бригады, фактически формировали новый класс, который впоследствии назовут звучным словом "братва". Конечно, не прошел мимо этих времен и молодой парень (… …) . Сегодня кое-что можно почитать не только в Интернете, но даже в официальной литературе. Например, в изданной в Архангельске областным УВД книге "Архангельск на страже правопорядка". Там есть целая глава под названием "Мафия оперяется" и встречается там фамилия (…) . Но, может быть, не тот, может быть, мы ошиблись?

А вот совершенно паскудный, высосанный из пальца намёк о якобы имеющим место нездоровом пристрастии ещё одного известного на педагогическом поприще человека, только-только вступающего на политическую стезю:

- Казалось, (… …) - молодой и передовой начальник и специалист. А на деле... Уже при новом губернаторе Орлове его внезапно уволили, а в кулуарах говорили, что одна из причин - известная русская привычка, погубившая не один талант...

Тут не только политика, подобные фантазии, прежде всего, бьют по профессиональной состоятельности упомянутого лица.

Понятно, что точки вместо имён и фамилий поставлены нами. На КП они звучат в полный голос и не единожды.

И далее длинный список известных имён, чья политическая и профессиональная деятельность рассматривается исключительно в чёрном свете. Право странно, что экономика, образование, здравоохранение, культура… Поморья не рухнули в тартарары с такими персоналиями.

Ну плюнули, обгадили… у самих-то что за душой? Последний «подвиг» Гревцова - закрытие одной из архангельских «наливаек». Тема, давно поднятая и реализуемая теми же единороссами, которых теперь старательно мочит КП.

Кстати, почему членов только этой партии? По логике, под удар, должны первыми попасть справедливороссы и лдпровцы, именно с ними у коммунистов развернётся борьба за протестный электорат.

Борьба жуткая, если вспомнить результаты прошлогодних выборов в ряде районов Архангельской области:

«Единая Россия» - 68.78%;

ЛДПР – 9.52%;

«Справедливая Россия» - 4.23%;

КПРФ – 1.6%.

Анализ того коммунистического провала читайте здесь. Да и теперешний исход предсказать несложно. С таким-то неуклюжим пиаром себе во вред…

P. S. Как стало известно редакции из проверенных источников, телеграм-канал "Красное Поморье" самоименуемый "главным народным", а также страницу областной организации КПРФ в ВК ведет архангельский некрополист (любитель прогулок по кладбищам, не путать с некрофилом) Алексей Морозов. В прошлом - убежденный западник, яблочник и любитель регулярного размещение новостей про страдания ЛГБТ-активистов. Откуда эта вспыхнувшая страсть к марксизму-ленинизму - непонятно. Хотя, судя по тому, сколько украденного инкриминируют бывшему руководству ТГК-2, которое с рвением обслуживал в своё время Гревцов, возможно ему что-то и перепало. Хватит чтобы кормились такие, как Морозов и блохер Шишов. Оба, кстати, в выборных списках КПРФ...

Леонид Черток