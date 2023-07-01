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В ауте. Котласских коммунистов сняли с выборов

В Котласе городским судом было принято первое громкое предвыборное решение — с выборов в местный горсовет был снят весь список КПРФ.

Данное решение не является политическим, но как следствие вопиющей небрежности при оформлении документов.

Ситуацию прокомментировал депутат Архангельского областного Собрания Леонид Таскаев:

- Самые важные выборы после победы над всеми "врагами" внутри регионального отделения КПРФ продемонстрировали только то, что всё это время правдами и неправдами отдельные карьеристы боролись с теми, кто реально тянул на себе всю работу на благо этой партии в Архангельской области.

В прошлом году из-за неспособности качественно подготовить документы с выборов сняли часть кандидатов в Северодвинский горсовет (и КПРФ получила 0 мандатов во втором по численности городе региона), в этом году - "слетел" весь "единый" партийный список в Котласский горсовет (КПРФ получит 0 мандатов по "единому" списку в третьем по численности городе региона, "тыле" шиесского противостояния). Хотя к этому моменту практически все, кто нёс шиесскую вахту и бился за победу здравого смысла, исключены под разными предлогами из КПРФ, а те, кто приписывает КПРФ победу на этом поприще, на Шиесе даже не были ни разу...

Самое забавное, что выборы в этом году и в прошлом "делали" те же люди. Просто без "врагов", на которых они годами привыкли "выезжать". Вот так, борясь с внутренним врагами, г-дам, возглавляющим список КПРФ в область, рано или поздно придётся выйти на самих себя

18 август 07:49 | : Политика / Скандалы

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