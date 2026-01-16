Митрополит Корнилий: "Встречаем светлый праздник в сиянии благодатного света"

Пасхальное послание митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия

Возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

С особым чувством пасхальной радости сердечно поздравляю всех вас с великим мироспасительным праздником Светлого Христова Воскресения, приветствуя каждого древними жизнеутверждающими словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В сиянии благодатного света, в дивном торжестве веры и жизни вновь наступает для нас всерадостный Праздник Праздников и Торжество из Торжеств — Святая Пасха Господня. Ныне Церковь Небесная и земная едиными устами и единым сердцем воспевает победу Подателя жизни над вечной смертью, добра над злом, света над тьмою. Освободившись от мрака гробницы, Спаситель мира Господь наш Иисус Христос готов даровать каждому полноту бытия и радость нетленную; радость, которую никто не сможет отнять у нас.

Пасхальное ликование наполняет души особым, ни с чем не сравнимым чувством близости Божией. Пасха есть основа нашего упования, краеугольный камень нашей веры. Как отмечает Святейшей Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, каждая минута жизни христианина должна быть наполнена Пасхальной радостью: «Я есмь воскресение и жизнь, ― сказал Господь, ― верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин. 11:25). Воскресение Христово даровало нам подлинную свободу и наполнило бытие человека смыслом и надеждой. Самое же главное ― оно открыло путь в Жизнь Вечную всякому верующему во Христа и пребывающему в Церкви. Поэтому нет причин для отчаяния, уныния, страха у тех, кто любит Христа и следует за Ним во всех обстоятельствах своего земного пути, ибо «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1 Кор. 15, 20).

Воскресение Христово исполняет величайшее чаяние всего ветхозаветного человечества – надежду на вечную жизнь. Мучительно горькое ожидание встречи со смертью, неминуемо низводящей каждого во ад, разрешается с наступлением Пасхи Господней. Отныне врата преисподней сокрушены, и смерть не имеет над нами конечной власти. Из глубин древности этот триумф предвосхищали пророки народа Божия. За семь столетий до прихода в мир Спасителя пророк Осия свидетельствует о Его победе: «От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?» (Ос. 13:14).

Это пророческое слово сбылось в ночь Воскресения Христова, когда Жизнодавец, «сокрушив вереи вечные» (ирмос 6-й песни канона Пасхи), даровал нам свободу от рабства греху и обетование жизни будущего века. «Победа Христова есть единственная победа, коей могут радоваться все человеческие существа — от первого созданного и до последнего человека на земле. Ибо все народы и все времена Христом спасены», - подчеркивает всеобщность этой победы святитель Николай Сербский.

В «сей день, егоже сотвори Господь» (Пс. 117:24) особенно ощущается единство друг с другом во Христе. Мы видим, как часто люди теряют нравственные ориентиры, как умножаются разделения и вражда. В текущее непростое время, полное противоречий и скорбей, наше главное призвание — нести пасхальную весть в мир, свидетельствуя о ней не только словами, но и своими поступками. «Нашей святой обязанностью является забота о том, чтобы имя Христово восхвалялось повсюду, дабы люди, видя добрые дела, совершаемые во славу Божию, приобщались к вере православной, обращали сердца свои к Отцу, Который на небесах», - отмечает Предстоятель Русской Православной Церкви.

Дорогие мои! Пасха Господня есть праздник всеобщего обновления, дарующий каждому христианину укрепление духовных сил в его служении Церкви и людям. Будем же щедры на доброделание, милостивы к ближним и терпимы к немощам других. Постараемся в эти пасхальные дни уделить внимание тем, кто одинок, болен, находится в трудных жизненных обстоятельствах. Посетим их, утешим и разделим с ними радость о Воскресшем Спасителе.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сердечно поздравляю всех вас с великим и спасительным праздником Святой Пасхи. Да ниспошлет нам всем Воскресший Христос Свою неоскудевающую помощь, мир и здравие, да укрепит нас в вере и любви, да сохранит нас в тишине и благоденствии. Пусть радость о Воскресшем Спасителе наполняет нашу жизнь, дабы своими делами мы свидетельствовали окружающим непреложную истину, что

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

МИТРОПОЛИТ АРХАНГЕЛЬСКИЙ И ХОЛМОГОРСКИЙ КОРНИЛИЙ

Архангельск