Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Митрополит Корнилий: "Встречаем светлый праздник в сиянии благодатного света"

Пасхальное послание митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия 

 Возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры! 

 С особым чувством пасхальной радости сердечно поздравляю всех вас с великим мироспасительным праздником Светлого Христова Воскресения, приветствуя каждого древними жизнеутверждающими словами: 

 ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

 В сиянии благодатного света, в дивном торжестве веры и жизни вновь наступает для нас всерадостный Праздник Праздников и Торжество из Торжеств — Святая Пасха Господня. Ныне Церковь Небесная и земная едиными устами и единым сердцем воспевает победу Подателя жизни над вечной смертью, добра над злом, света над тьмою. Освободившись от мрака гробницы, Спаситель мира Господь наш Иисус Христос готов даровать каждому полноту бытия и радость нетленную; радость, которую никто не сможет отнять у нас. 

 Пасхальное ликование наполняет души особым, ни с чем не сравнимым чувством близости Божией. Пасха есть основа нашего упования, краеугольный камень нашей веры. Как отмечает Святейшей Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, каждая минута жизни христианина должна быть наполнена Пасхальной радостью: «Я есмь воскресение и жизнь, ― сказал Господь, ― верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин. 11:25). Воскресение Христово даровало нам подлинную свободу и наполнило бытие человека смыслом и надеждой. Самое же главное ― оно открыло путь в Жизнь Вечную всякому верующему во Христа и пребывающему в Церкви. Поэтому нет причин для отчаяния, уныния, страха у тех, кто любит Христа и следует за Ним во всех обстоятельствах своего земного пути, ибо «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1 Кор. 15, 20). 

 Воскресение Христово исполняет величайшее чаяние всего ветхозаветного человечества – надежду на вечную жизнь. Мучительно горькое ожидание встречи со смертью, неминуемо низводящей каждого во ад, разрешается с наступлением Пасхи Господней. Отныне врата преисподней сокрушены, и смерть не имеет над нами конечной власти. Из глубин древности этот триумф предвосхищали пророки народа Божия. За семь столетий до прихода в мир Спасителя пророк Осия свидетельствует о Его победе: «От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?» (Ос. 13:14). 

 Это пророческое слово сбылось в ночь Воскресения Христова, когда Жизнодавец, «сокрушив вереи вечные» (ирмос 6-й песни канона Пасхи), даровал нам свободу от рабства греху и обетование жизни будущего века. «Победа Христова есть единственная победа, коей могут радоваться все человеческие существа — от первого созданного и до последнего человека на земле. Ибо все народы и все времена Христом спасены», - подчеркивает всеобщность этой победы святитель Николай Сербский. 

 В «сей день, егоже сотвори Господь» (Пс. 117:24) особенно ощущается единство друг с другом во Христе. Мы видим, как часто люди теряют нравственные ориентиры, как умножаются разделения и вражда. В текущее непростое время, полное противоречий и скорбей, наше главное призвание — нести пасхальную весть в мир, свидетельствуя о ней не только словами, но и своими поступками. «Нашей святой обязанностью является забота о том, чтобы имя Христово восхвалялось повсюду, дабы люди, видя добрые дела, совершаемые во славу Божию, приобщались к вере православной, обращали сердца свои к Отцу, Который на небесах», - отмечает Предстоятель Русской Православной Церкви. 

 Дорогие мои! Пасха Господня есть праздник всеобщего обновления, дарующий каждому христианину укрепление духовных сил в его служении Церкви и людям. Будем же щедры на доброделание, милостивы к ближним и терпимы к немощам других. Постараемся в эти пасхальные дни уделить внимание тем, кто одинок, болен, находится в трудных жизненных обстоятельствах. Посетим их, утешим и разделим с ними радость о Воскресшем Спасителе. 

 Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сердечно поздравляю всех вас с великим и спасительным праздником Святой Пасхи. Да ниспошлет нам всем Воскресший Христос Свою неоскудевающую помощь, мир и здравие, да укрепит нас в вере и любви, да сохранит нас в тишине и благоденствии. Пусть радость о Воскресшем Спасителе наполняет нашу жизнь, дабы своими делами мы свидетельствовали окружающим непреложную истину, что 

 ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 

 МИТРОПОЛИТ АРХАНГЕЛЬСКИЙ И ХОЛМОГОРСКИЙ КОРНИЛИЙ

 Архангельск

12 апрель 11:00

Главные новости


Всё путем! Депутаты АрхГорДумы за неделю
Оптимизация или деградация васьковской школы

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (153)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20