Поздравление с Пасхой от патриарха всея Руси Кирилла

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сёстры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Во всём богатстве и многообразии человеческого языка нет более радостных и желанных для верующего сердца слов, чем это убедительное свидетельство свершившейся победы жизни над смертью и добра над злом.

«Христос воскресе!» – в сем благовестии сосредоточена сокровенная сила надежды и великое упование веры, которыми жили люди со времён изгнания из Рая. Жили ожиданием прощения, примирения, освобождения – но Господь дал несравнимо больше, ибо по любви Своей «предусмотрел о нас нечто лучшее» (Евр. 11, 40).

Сын Божий пришёл в мир и стал человеком, разделил с нами все тяготы земного бытия и до дна испил чашу страданий, и самую горькую из них – чашу смерти. «Муж скорбей и изведавший болезни» (Ис. 53, 3), Он взял на Себя наши грехи, добровольно взойдя на Крест.

Но могла ли смерть удержать Создателя жизни? Могли ли ненасытные адские бездны поглотить Того, Чьим Словом всё начало быть, что начало быть (Ин. 1, 3)? «Явилась слава Божия во вселенной, – и озарила преисподнюю. Смерть истреблена, врата адовы сокрушены и осветились светом все твари, бывшие прежде во тьме», – вдохновенно воспевает преподобный Ефрем Сирин победу Спасителя над смертью («Иисус – свет мира»).

Слыхано ли, чтобы смерть возвращала свою добычу? А если и возвращала, то до времени, чтобы потом снова забрать её. Но Христос, восстав из мёртвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти (Рим. 6, 9)! Он, будучи первенцем из умерших (1 Кор. 15, 20), предваряет и нас на этом пути: «первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его» (1 Кор. 15, 23).

Бог, Воплощением Своим обновивший человеческое естество и исцеливший его от ран греха, ведёт нас Воскресением к ещё лучшим пажитям. Он не только возвращает людям утраченное, даруя прощение и примирение с Собой, но и усыновляет нас Себе через Иисуса Христа (Еф. 1, 5) и верующим во имя Его даёт власть быть чадами Божиими (Ин. 1, 12) и богами по благодати.

Вместе с весенним преображением расцветающей природы вновь и вновь разлетается по миру удивительная весть о спасении: «Иисуса ищете Назарянина, распятого? Он воскрес, Его нет здесь» (Мк. 16, 6). Пуста гробница! Воскрес Господь, как сказал (Мф. 28, 6)!

Пасха Христова – неисчерпаемый источник нашей великой радости – радости, проистекающей от превосходящей всякое разумение любви Божией к человеческому роду, которой и явлены нам блага видимые и невидимые. Безмерная сила сей жертвенной любви простирается столь далеко, что побеждает ад, отверзает Рай, дарует прощение и подлинную духовную свободу.

«Крепка, как смерть, любовь» (Песн. 8, 6), – утверждал богатый мудростью царь Соломон. Но мы, ученики Христовы, убеждённо свидетельствуем, что любовь сильнее даже смерти. Она преодолевает время и пространство, низлагает грех и могущество тьмы. В Царство любви зовёт нас Всещедрый Господь – и туда не войти, не имея её в своём сердце. Простим же друг друга, сбросим оковы взаимных обид и огорчений, примиримся и обнимемся. Окажем милость нуждающимся и утешим скорбящих.

Освящаясь Христом и входя в дивное торжество Пасхи, мы преображаем окружающий мiр нетленным светом Воскресения, вводим его в радость спасения, которого вся Вселенная ожидает, стремясь к освобождению в свободу славы детей Божиих (Рим. 8, 21). Тогда и сама наша жизнь, проходящая в единстве с Господом, становится подлинной Литургией – Литургией поистине космического масштаба, в которой каждое творение сможет воздать благодарение и хвалу Создателю, восклицая: «Слава Воскресению Твоему, Христе! Слава Царствию Твоему! Слава смотрению Твоему, едине Человеколюбче!» (тропарь воскресный, глас 1).

В мире множество духовных поисков, но лишь один – Путь, Истина и Жизнь (Ин. 14, 6). Только один Победитель греха и смерти. Лишь Один отверзающий Небеса. Имя Ему – Иисус Христос, и нет ни в ком ином спасения (Деян. 4, 11).

Сердечно поздравляя всех с праздником Пасхи, вновь и вновь обращаю к вам жизнеутверждающее и ободряющее на веки свидетельство о том, что

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ГОСПОДЬ!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

