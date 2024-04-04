Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Пасхальное послание митрополита Корнилия

Возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

 Сердечно поздравляю вас с Праздником Светлого Христова Воскресения.

 Милостью Божией мы вновь сподобились встретить великую спасительную Пасху Христову, от всего сердца приветствую вас словами, над которыми не властны ни время, ни обстоятельства:

 ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

 Эти апостольские слова поразительным образом способны возрождать в людских сердцах веру и надежду. Радость о воскресшем Спасителе поистине преодолевает всё, ведь мы торжествуем победу Христа над смертью! Сам Господь утверждал Своих учеников, а через них и всех нас, в обетовании нашего собственного бессмертия: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин 11:25).

 В эту светозарную ночь мы обретаем долгожданную для рода человеческого свободу жизни и входим в «радость Господа нашего» (Мф 25:21). И теперь, по слову апостола Павла, мы призваны всегда радоваться (см. 1 Фес 5:16), ведь эта радость дарована нам распятым и воскресшим Господом Иисусом, «Первенцем из умерших» (1 Кор 15:20).
 Как говорит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, «мы прославляем самое важное событие, которое произошло в человеческой истории: Господь Воскрес. А это значит, что всё, чему Он учил, всё, что Он сделал, творя чудеса, Он утвердил совершенно непостижимым для человеческого сознания явлением — Своим Воскресением из мертвых».

 Пасха Господня – Праздник, наполняющий смыслом всю жизнь человека. Боль, страдания, тлен и сама смерть не имеют над нами конечной власти после совершения спасительного подвига Господа нашего Иисуса Христа. Все это – лишь неизбежные, но временные препятствия на пути движения человеческой души в Царство Славы, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная, купленная бесценной кровью Спасителя мира.

 К этому Царству устремлены чаяния людских сердец с глубокой древности. На страницах Ветхого Завета мы читаем, как порой в самые тяжелые минуты надежда на Воскресение, еще такая хрупкая и неуловимая, уже согревала души людей перед лицом страшных испытаний. Вспомним, как мать мучеников Маккавейских ободряла своих сыновей в преддверии их страданий, указывая на то, что сотворивший из ничего небо и землю Господь из праха и пепла восстановит их (2 Макк 7:28-29).

 Сегодня, в новозаветной время, Воскресение Христово – уже не сокрытое в тенях и образах упование отдельных людей Божиих, но твердый факт и достояние всей полноты Церкви. Ибо, как пишет об этом свт. Николай Сербский, «победа Христова есть единственная победа коей могут радоваться все человеческие существа от первозданного и до последнего». И важнее этой Радостной Вести нет ничего в человеческой жизни.

 Братья и сестры! Призываю всех нас в эту светоносную ночь напомнить самим себе о том, что если мы Христовы, то призваны жить полноценной и деятельной христианской жизнью, чтобы не только словом, но и делом свидетельствовать о великом даре спасения, доступном каждому человеку благодаря Воскресению Христа.
 Нам необходимо принести эту радостную евангельскую весть в каждый дом, в каждое человеческое сердце. Уделить внимание и заботу нашим близким, поделиться с окружающими нашей любовью и принести утешение тем, кто в этом нуждается. По слову Святейшего Патриарха Кирилла, «только так, благодарными устами и благодарным сердцем прославляя восставшего от гроба Спасителя, мы становимся наследниками свершившегося пасхального чуда и с дерзновением именуемся сынами и дочерями Бога Всевышнего, явившего безмерную любовь ко всем нам».

 Сердечно поздравляю всех вас, дорогие мои, со Светлой Пасхой. И пусть даже «до края земли» (Деян. 1:8) звучит радостная и жизнеутверждающая весть о том, что

 ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

 МИТРОПОЛИТ АРХАНГЕЛЬСКИЙ И ХОЛМОГОРСКИЙ

 Архангельск,
 Пасха Христова,
2024 год

05 май 10:00 | : Будни / Верую

Главные новости


После премьеры
И хлынул добрый свет

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2024 (46)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)



Деньги


все материалы
«    Май 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20