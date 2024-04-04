Пасхальное послание митрополита Корнилия

Возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!



Сердечно поздравляю вас с Праздником Светлого Христова Воскресения.



Милостью Божией мы вновь сподобились встретить великую спасительную Пасху Христову, от всего сердца приветствую вас словами, над которыми не властны ни время, ни обстоятельства:



ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!



Эти апостольские слова поразительным образом способны возрождать в людских сердцах веру и надежду. Радость о воскресшем Спасителе поистине преодолевает всё, ведь мы торжествуем победу Христа над смертью! Сам Господь утверждал Своих учеников, а через них и всех нас, в обетовании нашего собственного бессмертия: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин 11:25).



В эту светозарную ночь мы обретаем долгожданную для рода человеческого свободу жизни и входим в «радость Господа нашего» (Мф 25:21). И теперь, по слову апостола Павла, мы призваны всегда радоваться (см. 1 Фес 5:16), ведь эта радость дарована нам распятым и воскресшим Господом Иисусом, «Первенцем из умерших» (1 Кор 15:20).

Как говорит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, «мы прославляем самое важное событие, которое произошло в человеческой истории: Господь Воскрес. А это значит, что всё, чему Он учил, всё, что Он сделал, творя чудеса, Он утвердил совершенно непостижимым для человеческого сознания явлением — Своим Воскресением из мертвых».



Пасха Господня – Праздник, наполняющий смыслом всю жизнь человека. Боль, страдания, тлен и сама смерть не имеют над нами конечной власти после совершения спасительного подвига Господа нашего Иисуса Христа. Все это – лишь неизбежные, но временные препятствия на пути движения человеческой души в Царство Славы, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная, купленная бесценной кровью Спасителя мира.



К этому Царству устремлены чаяния людских сердец с глубокой древности. На страницах Ветхого Завета мы читаем, как порой в самые тяжелые минуты надежда на Воскресение, еще такая хрупкая и неуловимая, уже согревала души людей перед лицом страшных испытаний. Вспомним, как мать мучеников Маккавейских ободряла своих сыновей в преддверии их страданий, указывая на то, что сотворивший из ничего небо и землю Господь из праха и пепла восстановит их (2 Макк 7:28-29).



Сегодня, в новозаветной время, Воскресение Христово – уже не сокрытое в тенях и образах упование отдельных людей Божиих, но твердый факт и достояние всей полноты Церкви. Ибо, как пишет об этом свт. Николай Сербский, «победа Христова есть единственная победа коей могут радоваться все человеческие существа от первозданного и до последнего». И важнее этой Радостной Вести нет ничего в человеческой жизни.



Братья и сестры! Призываю всех нас в эту светоносную ночь напомнить самим себе о том, что если мы Христовы, то призваны жить полноценной и деятельной христианской жизнью, чтобы не только словом, но и делом свидетельствовать о великом даре спасения, доступном каждому человеку благодаря Воскресению Христа.

Нам необходимо принести эту радостную евангельскую весть в каждый дом, в каждое человеческое сердце. Уделить внимание и заботу нашим близким, поделиться с окружающими нашей любовью и принести утешение тем, кто в этом нуждается. По слову Святейшего Патриарха Кирилла, «только так, благодарными устами и благодарным сердцем прославляя восставшего от гроба Спасителя, мы становимся наследниками свершившегося пасхального чуда и с дерзновением именуемся сынами и дочерями Бога Всевышнего, явившего безмерную любовь ко всем нам».



Сердечно поздравляю всех вас, дорогие мои, со Светлой Пасхой. И пусть даже «до края земли» (Деян. 1:8) звучит радостная и жизнеутверждающая весть о том, что



ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!



МИТРОПОЛИТ АРХАНГЕЛЬСКИЙ И ХОЛМОГОРСКИЙ



Архангельск,

Пасха Христова,

2024 год