Стратегия добрых дел. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Кроме насыщенной февральской сессии, народным избранникам столицы Поморья было еще где проявить себя на минувшей рабочей неделе.

Собачьи площадки (места выгула и тренировки домашних питомцев) – проблема, которая до сих пор ждет своего решения. Северный округ Архангельска давно ждет решения. Начать с того, где будет оборудована такая площадка. Эту тему обсуждали председатель городского парламента Иван Воронцов и глава администрации округа Гидаят Шакюров.

Была идея разместить ее рядом со скейт-парком. Но участник встречи пришли к консолидированному мнению, что это не лучшая идея. Грохот, резкие движения и крики создают стресс для животных, превращая выгул в испытание и провоцируя неврозы. Кроме того, общий тротуар для обоих объектов мог бы привести к конфликтам между собаками и спортсменами.

Еще варианты: пересечение улиц Красных Маршалов и Партизанской, или рядом с автостоянкой на Кировской-Ильича. Оба места равноудалены от жилых массивов, то есть, собачий лай (а куда без него во время тренировки?!) не будет мешать спокойствию граждан.

Конечный вариант будет вынесен на суд жителей округа.

Иван Воронцов:

- Важно, чтобы интересы собаководов и других горожан были учтены, и новое место станет настоящим центром притяжения, а не источником конфликтов. Уверен, что совместными усилиями мы найдем оптимальное решение. Хочу поблагодарить жителей и активистов за ваше внимание и активную гражданскую позицию в этом важном для округа вопросе!

Председатель постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии при Архангельской городской Думы Михаил Иванов часто выступает перед студенчеством в качестве лектора по профильным темам от общества «Знание».

На этот раз была лекция, посвященная становлению и современному положению России как ведущей энергетической державы. Парламентарий подробно осветил ключевые аспекты развития отечественного топливно-энергетического комплекса, куда вошли исторические этапы, современная стратегия развития отрасли и планы на будущее.

Мероприятие вызвало живой интерес у аудитории из студентов архангельского техникума строительства и городского хозяйства, способствовало повышению осведомленности о профессии будущего и открывая новые возможности для молодых специалистов.

Михаил Иванов:

- Уверен, что подобные встречи помогают ребятам лучше понять свою будущую профессию, и вдохновляют их на новые свершения. Мы должны вместе работать над развитием отечественной энергетики, ведь это залог стабильности и процветания нашей страны.

Один из важнейших составляющих депутатской работы – прямой диалог с горожанами в дни приема населения. Это когда избиратель может посмотреть в глаза тому, за кого голосовал, убедиться, что это живой человек, а не бронзовая статуя.

В качестве примера. Мария Харченко (ЛДПР) в ходе своего приема зафиксировала несколько острых социально-бытовых проблем:

- Аварийная ситуация с канализацией на улице Ленина в поселке 3-го лесозавода. Жители жалуются на неработающую систему, создающую серьезные неудобства и антисанитарные условия. Депутат заверила, что будет проработан вопрос с профильным департаментом, учитывая, что часть сети уже была заменена в прошлом году.

- Системное нарушение температурного режима в жилых помещениях по адресу: улица Стрелковая, дом 26, корпус 2. Температура в квартирах не достигает установленных нормативов. В связи с этим будут направлены обращения в прокуратуру для проведения проверок.

Все это было не только зафиксировано, но и оформлено в качестве депутатского запроса в соответствующие организации.

Или Сергей Сорокин (Единая Россия). Он поделился одним из обращений, поступивших ему на один из приемов в Штабе общественной поддержки. По его словам, к нему обратился интересный человек, военный пенсионер, полковник медицинской службы в отставке Сергей Евгеньевич Харлов.

Депутат:

- После окончания службы он посвятил себя педагогической деятельности. Активно занимается просветительской работой со школьниками, является автором нескольких книг по собственным методикам воспитательной работы. В 2025 году участвовал в психологической реабилитации участников боевых действий в г. Курске. Обратился с просьбой помочь в организации встреч с обучающимися образовательных организаций города. Обязательно поддержим его в этом начинании.

С приемом граждан в феврале можно ознакомиться по ссылке.