Заграничные вещи царицы в архангельском порту. Из прошлого Поморья

В 1716—1717 годах Петр I совершил второе путешествие по Западной Европе.  Там он посещал верфи, портовые сооружения, шлюзы, каналы, научные заведения, суды, резиденции королей, мануфактуры, типографии, монетные дворы, музеи и даже оперные представления. В эти же годы в отдельный вояж по Европе отправилась его супруга — царица Екатерина Алексеевна. В отличие от поездок Петра I, её путешествию историки не уделили особого внимания. И потому большую ценность представляют два документа, хранящихся в Государственном архиве Архангельской области. 

Интересна, противоречива и запутана начальная история жизни Екатерины Алексеевны.

Екатерина I (Марта Самуиловна Скавронская, в браке Крузе; после принятия православия Екатерина Алексеевна Михайлова (1684-1727), супруга императора Петра I, коронованная императрица Всероссийская с 1724 года (как императрица-супруга), с 1725 как самодержавная императрица. Первая женщина на российском троне. 

Существуют разные версии о месте её рождения и происхождении. Родителями были не то литовский обыватель, или крестьянин. Точно одно — 25 августа 1702 года она была захвачена в числе жителей шведской крепости Мариенбург (ныне Алуксне, Латвия) и стала любовницей фельдмаршала Шереметьева. Через год её «покровителем» ненадолго стал друг и соратник Петра I князь Меншиков, у которого осенью 1703 года её среди слуг заметил царь Петр. За проведённую с нею ночь он вручил при расставании девице 19 лет один дукат (примерно 10 франков). 

В 1704 году Катерина родила первенца, названного Петром; в следующем году — Павла. Оба умерли до 1707 года. После крещения в православие (в 1707 или 1708 году) царская любовница сменила имя на Екатерину Алексеевну Михайлову. Потом, ещё до законного замужества за Петром родила дочерей Анну и Елизавету. Умеющая совладать с царём во время его припадков гнева, которые зачастую оборачивались приступами судорожной головной боли, простолюдинка 19 февраля 1712 года обвенчалась с Петром I. Известно о рождении ею не менее 8 детей, из которых выжили Анна и Елизавета. Последняя стала императрицей и правила с 1741 по 1761 годы. Прямые потомки Анны после смерти Елизаветы правили Россией с 1761 по 1917 годы. 

В мае 1724 года Екатерина Алексеевна коронована Петром I в императрицы.  Через несколько месяцев после этого события, осенью 1724 года Пётр I заподозрил императрицу в супружеской неверности с её камергером Монсом, которого казнил по другому поводу. Голову казнённого царь принёс Екатерине на подносе. Доступ к императору был ей запрещён. Тем не менее в январе 1725 года Екатерина проводила всё время у постели умирающего государя, который скончался на её руках.

Противоречивы и сведения о внешности Екатерины Алексеевны. У очевидцев-мужчин они в основном положительные. У женщин…другие. Так, маркграфиня Вильгельмина Байретская, описывая в мемуарах эпизод из посещения Берлина Петром I и его супругой в 1717 году (Голос минувшего, 1913. — № 9. — С. 169—172), писала о царице:

«Она была мала ростом, толста и черна; вся её внешность не производила выгодного впечатления. Стоило на неё взглянуть, чтобы тотчас заметить, что она была низкого происхождения. Платье, которое было на ней, по всей вероятности, было куплено в лавке на рынке; оно было старомодного фасона и всё обшито серебром и блёстками. По её наряду можно было принять её за немецкую странствующую артистку. На ней был пояс, украшенный спереди вышивкой из драгоценных камней, очень оригинального рисунка в виде двуглавого орла, крылья которого были усеяны маленькими драгоценными камнями в скверной оправе. На царице было навешано около дюжины орденов и столько же образков и амулетов, и, когда она шла, всё звенело, словно прошёл наряженный мул». 

Дабы не быть похожей на «странствующую артистку» и тем более не выглядеть как «наряженный мул» прикупила царица в европейских лавках одежды и обуви модного фасона. Доставлены они были в портовый город Амстердам. Оттуда надлежало отправить вещи в Архангельск. Вот тогда и появился хранящийся ныне в Государственной архиве Архангельской области документ (Фонд канцелярии Архангельского губернатора. Оп. 1. Д. 1а. Л. 64, 69об. Рукопись. Подлинник) под названием «Поручение царицы Екатерины Алексеевны Архангелогородскому вице-губернатору П.Е. Лодыженскому о доставлении из Амстердама в Архангельск ее вещей». Приводится в начальной редакции в современной орфографии: 

«Господин вице губернатор

Отправлены отсель к городу Арханьелскому от купца здешняго Даненштерна наши вещи в четырех ящиках на карабле называемом Анна Такле, и когда тот карабль к вам придет, то оные наши вещи с того карабля вы примите и отправте по первому зимнему пути в Санкт Питербурх и вели там отдать Петру Мошкову.

В протчем пребывая вам в милости склонная Екатерина

Из Амстердама в 23 день июня 1717». 

Далее сделана помета: «Подал торговой иноземец галанец Яков Будышка августа 12 дня 1717 году».

У этой истории есть ещё одно «документальное» продолжение. Вещи в четырёх ящиках отправлены, но, по-видимому, не оплачены.  То есть отпущены в долг. Или точнее — в кредит, да ещё и под огромные проценты. Об этом, возможно, свидетельствует Поручение царицы Екатерины Алексеевны Архангелогородскому вице-губернатору П.Е. Лодыженскому о выплате Христофору Бранту денег из архангелогородских губернских доходов от 21 августа 1717 года (Государственный архив Архангельской области. Фонд канцелярии Архангельского губернатора. Оп. 1. Д. 1а. Л. 65-65об. Рукопись. Подлинник). Приводится в начальной редакции в современной орфографии:  

«Господин вице губернатор

По получении сего заплатите у города Архангелского кореспондентом Христофора Бранта кому он велит принять за две тысячи червонных которыя у него взяты здесь на наши росходы по два рубли с алтыном за червонной и того четыре тысячи шездесят рублев серебряными денгами а то число велите принять в Санкт Питербурхе камисару своему от Петра Мошкова из наших собственных денег.

Екатерина

Из Амстердама в 21 августа 1717 году».

Доставили наряды. Оплатили расходы из архангельской казны. За конечными этапами исполнения двух поручений надзирал Пётр Иванович Мошков — гоф-интендант (дворцовый управитель) при Петре I, который занимал эту должность с 1705 по 1728 год. Его должность была описана как «надзирание всяких вещей, комнатных уборов, денежной казны и устроения царских домов». От надзирания за вещами и денежной казной, наверное, кое-что перепадало и «домашнему расходчику» — так называла Мошкова Екатерина I. В 1720–1730-х годах для Мошкова построили огромный дом под номером 21 на Миллионной улице в Санкт-Петербурге. 

Ничто не ново под луной? 

Александр Чашев

На фото портрет Екатерины Алексеевны кисти неизвестного художника.

