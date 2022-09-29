В Архангельске откроется выставка православного художника-графика

Выставка графики художника Екатерины Седачевой «Пертоминские берега» откроется 4 декабря в Архангельске. Экспозиция будет представлена на Верфи деревянного судостроения в Соломбале.
Адрес верфи — Мосеев остров, д.12, строение 1. Начало в 14:00. Вход свободный.
Организаторы просят гостей вернисажа одеваться теплее.
Екатерина Седачева — одна из главных инициаторов возрождения православной жизни в Пертоминске. За восемь лет сделано многое: в сохранившейся башне Пертоминского монастыря открыт храм Вассиана и Ионы, действует музей, собрана информация по истории Пертоминского монастыря.
«Екатерина Владимировна проводит экскурсии для паломнических групп, творческие встречи, выставки. Очень радостно приезжать в Пертоминск, там всегда ждут Литургию и паломников. Там добрые люди, гостеприимный приход. Именно поездка в Пертоминск стала первым многодневным паломническим маршрутом, организованным мною в 2016 году. Для меня "Архангел" начался в Пертоминске, а наше с Екатериной многолетнее сотрудничество переросло в дружбу», — отметила руководитель паломнической службы «Архангел».
Именно Екатерина Седачева создала логотипы для некоторых маршрутов «Архангела».
Напомним, что побывать на родине художницы — в Пертоминске поможет паломническая служба «Архангел». Узнать расписание поездок можно на сайте arhpalomnik.ru или в сообществе во Вконтакте vk.com/arh_palomnik.
(по материалам Архангельской епархии)