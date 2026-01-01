Вверх
Здравствуй, племя молодое. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Минувшая рабочая неделя для народных избранников столицы Поморья прошла в делах нужных, а часто и приятных.

Председатель городского парламента Иван Воронцов провел очередную ознакомительную экскурсию для школьников по местам, где рождаются законы. Интерес к этому у молодежи незатихающий и находится в согласии с личными здоровыми амбициями.

На этот раз двери распахнулись перед учениками гимназии №21 им. Иосифа Бродского. Иван Александрович поделился с юными гостями богатой историей представительного органа, которому в прошлом году исполнилось 240 лет. Школьники узнали о структуре городской власти, о том, как принимаются решения на сессиях и как народные избранники работают над благополучием горожан.

Особое внимание было уделено работе профильных комиссий, которые ежедневно решают насущные проблемы Архангельска. Ребята узнали о формировании городского бюджета, источниках его наполнения и направлениях расходования средств. Была подчеркнута и роль каждого депутата – его обязанности, полномочия и тесная связь с жителями города. То есть, ребята уяснили, что парламентарий – это не просто звание с причитающимися по рангу возможностями, но и ответственность, и каждодневный труд.

А амбиции… вот амбиции. Артём видит себя в рядах защитников Родины, готовясь к поступлению в профильное учебное заведение. Многие школьники выбрали технические и прикладные специальности: Матвей и Даниил стремятся стать инженерами, Светлана – архитектором. Кира хочет стать врачом, а Анастасия видит свое будущее в области биоинженерии. Елизавета поставила себе цель стать тренером, а ее одноклассница Алиса - хореографом..

Напутственное слово Ивана Воронцова:

- Сейчас создаются все условия для вашего успешного обучения. Учитесь, но помните, что ваше будущее – это будущее нашего города и региона. Старайтесь начать и продолжить свою карьеру здесь, в Архангельске. Ваши родители – ваши самые верные друзья, не бойтесь советоваться с ними. Желаю вам успехов, благополучия и стать достойными жителями нашего любимого Архангельска!

На этой недели нашлось место настоящему волшебству для самых маленьких.

В детском саду №186 «Веснушка» царила особая посленовогодняя атмосфера: ребята прощались с зелёной лесной гостьей — ёлочкой, которая подарила им столько радости и праздничного настроения. Ведь так важно не просто убрать украшения, а поблагодарить ёлочку за волшебные моменты и попрощаться до следующей зимы!

Елена Ануфриева, депутат и заведующая «Веснушки»:

 - Традиция прощаться с ёлочкой помогает детям осознать важность праздников и учит бережному отношению к природе. Это маленький, но очень значимый ритуал, который объединяет воспитанников и взрослых, создавая тёплую атмосферу в нашем детском саду.

Две представительницы городского депутатского корпуса, Ольга Шананина и Кристина Саблина, приняли участие в выездном заседании Женской палаты депутатов Архангельской области под руководством Елены Вторыгиной. И не где-нибудь, а в самом здании Государственной Думы, что на Охотном ряду в Москве.

Обсуждалась программа "Активное долголетие", направленная на улучшение качества жизни старшего поколения. Причем в дискуссии приняли участие представители и других северных регионов РФ… полноценный обмен опытом. Напрмер, с флагманским центром проекта «Московское долголетие».

Кристина Саблина:

- Особенно ценным было увидеть реальные результаты московского опыта, который мы теперь сможем адаптировать и применить в Архангельске, чтобы наши ветераны чувствовали себя нужными и имели возможность заниматься любимым делом.

Ольга Шананина:

- Спасибо Елене Андреевне и всей команде за прекрасную программу, информативные встречи и море позитива, которое мы увезем на свои округа.

